$!Recauda ‘Avatar 2’ mil millones de dólares en taquilla y rompe récord mundial

Según medios estadounidenses, la segunda parte de Avatar forma parte del selecto grupo de filmes que este año lograron llegar a los mil millones de dólares en taquilla, como Top Gun: Maverick, que tardó 31 días en superar la marca, y Jurassic World, que lo logró a los cuatro meses de su llegada a los cines, publicó vanguardia.com

Además, Avatar: The Way of Water es la producción que más rápido alcanzó dicha cifra desde Spider-Man: No Way Home, que tardó solo 12 días en lograrlo en 2021.