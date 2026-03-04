Rechaza Amanda Miguel tener una colaboración con Ángela Aguilar

“No me llama la atención su voz”, dijo Amanda Miguel cuando se le preguntó si le interesaría una colaboración con Ángela Aguilar.

Miguel fue entrevistada por el programa de espectáculos De primera mano, donde además de hablar de su próxima gira Él me mintió World Tour , fue cuestionada sobre la posibilidad de compartir micrófono con Aguilar. Su respuesta fue clara y directa.

La cantante Amanda Miguel, conocida por su trayectoria en géneros como la balada y el pop, generó controversia al confirmar que no está interesada en colaborar con la intérprete mexicana Ángela Aguilar, quien ha sido noticia recientemente por distintos temas mediáticos.

¡Amanda Miguel NO está dispuesta a cantar con Ángela Aguilar, pero Belinda y Karol G, SÍ! Asegura que ellas cantan en su tono #DePrimeraManoTV 👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión : https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Sd51wzcZB0

La conversación entre Amanda Miguel y la reportera conocida como La Rulos se transmitió a través de Imagen Televisión, y originalmente tenía como propósito promocionar la nueva gira del ícono musical argentino, señala elimparcial.com

Sin embargo, la charla se tornó más amplia al incluir temas sobre la música actual y posibles colaboraciones con figuras femeninas del momento.

Antes de responder sobre Aguilar, Amanda Miguel hizo comentarios generales sobre el talento joven en la industria, destacando a algunas artistas que sí le interesan por su integridad y estilo vocal.

“No hay mucho (talento joven), así que digas: ‘ay, cómo abundan las voces y los artistas’. Hay talento, por ejemplo, Karol G a mí me encanta lo que escribe. Su música es el mensaje, yo también observo mucho el mensaje de los artistas”, expresó.

En ese contexto, la reportera le preguntó directamente sobre Ángela Aguilar, a lo que Amanda Miguel respondió otra vez con franqueza. “No, no me llama la atención su voz”, subrayó.

Cuando se le insistió sobre el hecho de que Aguilar ha estudiado música —lo que suele implicar técnica vocal y preparación— la cantante argentina finalizó el punto de forma breve, aceptando la validez de la formación, pero sin cambiar su opinión personal.

Aunque descartó la idea de colaborar con Ángela Aguilar, Amanda Miguel sí mencionó a otras artistas cuyo trabajo admira y con quienes considera valores musicales interesantes. En particular, resaltó a Belinda y Karol G, a quienes describió con elogios sobre su influencia y manera de comunicar en sus canciones.

“Algunos están para...pero bueno. Hay otros, por ejemplo, todo mundo tiene a Belinda que no canta —Belinda canta!— y Belinda canta mis canciones en el tono original, que no canta nadie en mi tono original. Por eso te digo que ella canta”.

En el caso de la artista urbana Karol G, Amanda Miguel destacó que le gusta lo que escribe, su música y la manera en que transmite el mensaje de sus letras.

En la misma entrevista en la que descartó colaborar con Ángela Aguilar, la cantante Amanda Miguel también fue cuestionada sobre otras figuras femeninas actuales, entre ellas la rapera argentina Cazzu.

A diferencia de su postura respecto a Ángela Aguilar, Amanda Miguel tuvo palabras positivas hacia Cazzu y reconoció su propuesta musical dentro del género urbano. La intérprete dejó ver que respeta su trabajo y que le parece interesante su estilo dentro de la escena actual.

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho como mujer porque es un portento de mujer. Es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo y todo...es muy atractiva. Me gustaría hacer algo con ella, a lo mejor algún día”, dijo.