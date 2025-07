Rechaza Carlos Villagrán reunirse con María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar

Durante su reciente visita a Perú, el actor Carlos Villagrán, reconocido por su icónico personaje de Kiko en El Chavo del 8, fue cuestionado sobre la posibilidad de reencontrarse con sus ex compañeros del elenco, María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) y Édgar Vivar (El Señor Barriga). Su respuesta, sin filtros, sorprendió a más de uno.

Todo ocurrió cuando una reportera del programa de televisión Amor y Fuego, le preguntó si tenía la intención de juntarse con sus dos colegas y su reacción generó controversia.

La reportera aprovechó la entrevista con Carlos Villagrán para preguntarle si en algún momento podría coincidir con sus ex compañeros María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar.

“María Antonieta y Edgar Vivar. Quizá en algún momento se puedan encontrar porque entiendo que no se ven siempre”.

Sin embargo, Villagrán cortó de tajo cualquier posibilidad de un reencuentro retomando una popular frase que surgió en el programa El Chavo del Ocho.

“Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones. Todo eso. Los respeto a todos, pero no. Los periodistas, yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”, dijo.