Rechaza Emiliano Aguilar ser coronado como ‘El Rey del Mariachi’

La ceremonia fue encabezada por Jesús López, quien anunció públicamente la intención de coronar al joven intérprete. Incluso relató que consultó la decisión con Alfredo Adame antes de proceder con el homenaje.

El hijo mayor de Pepe Aguilar se negó a portar la corona de Rey del Mariachi 2026 en Estados Unidos y aprovechó el momento para dedicar el reconocimiento a los migrantes mexicanos.

Emiliano Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras rechazar una distinción que le otorgarían durante un evento realizado en Los Ángeles, California.

Tras ser invitado a ocupar un trono colocado para la ocasión, Emiliano mostró desde el primer momento su negativa a colocarse la corona, gesto que sorprendió a los asistentes, detalla infobae.com

Cuando López formalizó la entrega del reconocimiento, destacó el trabajo realizado por la comunidad de mariachis y expresó: “Hacemos una labor en pro de todos los mariachis. Y en este momento de parte de todos los mariachis de todo el mundo, Emiliano, te otorgamos la corona”.

“Esta corona no es mía, esta corona es para la gente que está sufriendo, para qué me la voy a poner yo”, afirmó. Posteriormente, dirigió un mensaje a la comunidad migrante mexicana radicada en Estados Unidos.

“Hay raza que ahorita está sufriendo. Yo me voy para mi casa, ¿pa’ qué la quiero? Esta corona es para ustedes”, señaló.

La postura generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron el gesto y lo interpretaron como una muestra de solidaridad, otros cuestionaron la decisión de rechazar un reconocimiento impulsado por representantes del gremio del mariachi.

El episodio ocurre apenas unos días después de la comentada aparición de Emiliano Aguilar en el programa Despierta América.

Durante la entrevista, el rapero habló sobre la complicada relación que mantiene con su padre, Pepe Aguilar, y reconoció que le gustaría alcanzar una reconciliación familiar en algún momento.

No obstante, mostró una postura distinta respecto a Ángela Aguilar, al dejar entrever que actualmente no tiene interés en reconstruir el vínculo con su hermana.

Las declaraciones más fuertes estuvieron dirigidas hacia Christian Nodal. Emiliano aseguró que nunca perdonará un supuesto mensaje que el intérprete habría enviado por redes sociales relacionado con temas económicos y familiares.