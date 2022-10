$!Rechaza Enrique Iglesias millonaria herencia de su papá Julio Iglesias

El cantante español, Enrique Iglesias, es uno de los mayores exponentes de la música a nivel internacional al igual que su padre Julio Iglesias y, es que a pesar de que siempre tratan de relacionarlos, es importante señalar que ambos no tienen una buena comunicación.

Es por eso que el cantante de Bailando rechazó parte de la millonaria fortuna que su padre le pensaba dejar como herencia cuando él muriera, publicó terra.com

A pesar de que no se sabe a ciencia cierta porque Enrique Iglesias no tiene una buena relación con Julio Iglesias, es bien sabido que no se hablan ni por teléfono. Por lo tanto, el cantante decidió rechazar parte de la herencia que le corresponde como hijo de uno de los compositores más importantes a nivel mundial.