Rechaza Julio Iglesias las acusaciones de sus ex empleadas

De acuerdo con medios españoles, el cantante ya está preparando su defensa legal y aseguró que todo se va a aclarar.

“Con profundo pesar, respondo a la acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, publicó en un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

El cantante español Julio Iglesias respondió a través de sus redes sociales a las acusaciones realizadas por dos de sus exempleadas, y aseguró que nunca ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave“, añade.

En el comunicado confiesa el consuelo que le ha dado el cariño y la lealtad de muchas personas.

“No puedo olvidarme de tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”

En las redes, hay comentarios encontrados, algunos lo apoyan incondicionalmente, otros critican algunas de sus actitudes.

“Hoy escuché a un señor que trabaja , hace mucho tiempo para vos y con el cariño , que defendió tu honor, me emocionó... ese es el testimonio que vale, el que está cerca hace mucho , te conoce y te defiende y es fiel a tu honestidad y trato . Un cariño”, escribió una usuaria.

“El agarrar a alguien para darle un beso. Eso es faltar al respeto de la mujer. Te aprovechas de tu condición de famoso. No es correcta esa actitud”.

A tu lado, siempre