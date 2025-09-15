Rechaza Kirsten Dunst realizar el reboot de ‘Triunfos Robados’

Es curioso cómo hay papeles que se vuelven icónicos, no solo por lo que hicieron en pantalla, sino por lo que representan en la carrera de quien los interpreta.
Para muchos, Triunfos Robados es una de esas películas que definieron una época, y Kirsten Dunst fue Torrance Shipman, personaje que aún despierta nostalgia y cariño.
Ahora, con más experiencia, otros papeles, maternidad, y una mirada distinta sobre lo que vale la pena revivir, Dunst ha decidido ponerle un punto final a la idea de repetir esa parte de su historia. Dejar que ciertas cosas brillen tal como las conocieron puede ser también una forma de respeto al pasado.
En una entrevista para Entertainment Tonight durante el estreno de su nueva película Roofman, Dunst fue directa cuando le preguntaron si pensaba volver como Torrance Shipman, detalla milenio.com
Contestó que no, que prefiere dejar los clásicos intactos. Y para ella, ponerse de nuevo ese uniforme no es algo que le llame la atención, ni siquiera desde una posición de productora.
Aunque en el pasado Dunst había dicho que quizá lo consideraría siempre que no fuera algo que la hiciera sentir incómoda o “vergonzosa” ahora parece estar convencida de que ya vivió esa etapa, que lo mejor es avanzar.
Más allá de esa decisión, Dunst tiene otros proyectos en marcha, como Roofman, que le han permitido explorar papeles distintos, más cercanos a lo que ahora quiere contar como actriz. Dejar atrás ese capítulo no significa cerrar puertas, sino abrir nuevas.