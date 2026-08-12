Rechaza la actriz Julie Andrews aparecer en ‘El Diario de la Princesa 3’

No todo el elenco de la icónica saga El Diario de la Princesa estará de regreso, pese a que esos eran los planes de los guionistas y productores del proyecto que encabezará Anne Hathaway, ya que la primera actriz Julie Andrews confirmó que no subirá al proyecto, que se encuentra en fase de preproducción. Andrews dio vida a la querida Reina Clarisse en las primeras dos entregas de la franquicia de Disney. “Fue muy difícil decir que no, pero lo hice porque creo que tuve una experiencia maravillosa, y sentí que esta película funcionaría muy bien y que no necesitaría a la abuela a mi edad”, agregó. Fue en una entrevista con la revista InStyle que Andrews, de 90 años, explicó que tomó esta decisión después de varios acercamientos por parte del equipo creativo durante el último año, ya que considera que su etapa como actriz frente a las cámaras llegó a su fin, señala vanguardia.com

Aunque Andrews lleva varios años alejada de la actuación frente a las cámaras, durante la última década ha continuado trabajando como actriz de voz en producciones como Minions: El Origen de Gru, La Hija del Rey y Aquaman, además de participar en series como ‘Bridgerton’, donde presta su voz al personaje de Lady Whistledown. Sin embargo, y reconociendo el amor que la audiencia tiene por su interpretación, asegura que no será posible darle vida nuevamente a la máxima autoridad de Genovia.

Julie Andrews y Anne Hathaway.

Sobre este último trabajo, la actriz afirmó que disfruta poder grabar sus diálogos desde casa, una dinámica que le permite mantenerse activa profesionalmente y, al mismo tiempo, mantener su mente ocupada. “Lo hago principalmente para mantener mi mente activa”, comentó en la entrevista. En la primera entrega lanzada en 2001, el mundo conoce a Mia Thermopolis (Anne Hathaway), una tímida adolescente de 15 años que vive en San Francisco con su madre.

Su vida cambia cuando recibe la visita de su abuela paterna, la Reina Clarisse Renaldi (Julie Andrews), quien le revela que es la única heredera al trono del principado europeo de Genovia. Mia es una joven insegura que prefiere pasar desapercibida en la escuela. La reina Clarisse le da estrictas clases de protocolo para convertirla en una dama de la realeza. La protagonista debe decidir antes del baile escolar si acepta sus deberes como princesa o si rechaza el trono para seguir con su vida normal.

El diario de una princesa 2 llegó en 2003.