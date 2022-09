Rechaza Pablo Montero invitación de Julio César Chávez a ingresar a su clínica de rehabilitación

Desde hace un tiempo, se ha rumorado que Pablo Montero tiene problemas de adicción al alcohol. Incluso, Juan Osorio dio a conocer públicamente que el actor había faltado a la grabación del último capítulo de la serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, de la cual era protagonista, por esta razón.

Ante ello, Julio César Chávez, quien es conocido por tener clínicas de rehabilitación le extendió una invitación al también cantante para que acudiera a alguna de ellas a recibir un tratamiento, publicó peopleenespanol.com

Ante ello, el intérprete de Hay otra en tu lugar reaccionó ante dicho pronunciamiento por parte del exboxeador.

“Eso ya pasó, no quiero hablar de eso. Yo lo que te tengo que decir es que estoy contento, tengo mucho trabajo, así pueda decir quien tenga que decir, el único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara”, advirtió Montero a los medios de comunicación.

“Nadie, absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que yo tenga o no deba de ser”, enfatizó. “Siempre he salido de mis cuestiones, de mis problemas o de mis tropiezos por mi propia voluntad; nadie viene y que me tengan que llevar del brazo, no, hago mis cosas, nadie tiene que venir. Y si mucho les interesa, que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie porque siempre he dado la cara, nunca me he escondido y siempre acepto cuando la cago; lo acepto, y cuando tengo algo bonito que decirles lo digo, pero así es la vida y así soy de franco y así es, la neta como es”.

Pablo Montero asegura estar pasando un buen momento profesional y personal; además, reveló que se sometió a un tratamiento para el control de ira.