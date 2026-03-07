Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones en su contra

Las denuncias fueron difundidas a través de videos en TikTok. En ellos, Fernanda Redondo Cortés aseguró haber vivido episodios de maltrato durante su relación; incluso, muestra heridas y moretones supuestamente provocados por el cantante.

Sin embargo, el vocalista salió a desmentir los señalamientos y confirmó que se separará momentáneamente de la agrupación.

La semana cerró con un escándalo musical que salpicó a la Banda Los Recoditos, luego de que Fernanda Redondo Cortés señalara al cantante Rafa González de haberla agredido y violentado durante los 12 años que compartieron vida marital.

Por su parte, el monclovense aseguró que lo están difamando. “Quien me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer. Solo me resta desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar”, dice el músico en una parte del video.

En el mensaje, el músico negó haber ejercido cualquier tipo de violencia y reveló que ya está tomando acciones legales al respecto, detalla vanguardia.com

“Han sido días muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta. Quiero compartirles que ya me estoy ocupando de ese tema y que, por lo trascendente, se tendrá que someter a consideración de las autoridades competentes, en las cuales confío”, dijo.

Rafa también señaló que, por recomendación de sus abogados, no ofrecerá más detalles sobre el proceso legal; de lo que sí habló es de su separación momentánea de la banda. “En común acuerdo con los directivos de la banda, haré una pausa como cantante. Es una decisión que he tomado para resolver de manera correcta este asunto”, explicó el vocalista coahuilense.

El intérprete también agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus fans y finalizó el clip con un mensaje directo a su expareja. Las acusaciones contra el cantante fueron difundidas por Fernanda Redondo a través de sus redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok, donde expuso una versión más amplia de lo que, según afirma, ha vivido durante su relación, además de mencionar supuestas infidelidades.