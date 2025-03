La postura de Scarlett Johansson con respecto a las redes sociales es contundente e inamovible: no le gustan ni piensa ser parte de ellas; y, ahora, la actriz estadounidense tuvo una nueva oportunidad de reforzar su decisión luego de que se negó a abrir una cuenta de Instagram para ayudar a promover su nueva película Jurassic World: Rebirth , que se estrenará en julio próximo.

“Hoy mismo recibí un correo electrónico de Universal y me dijeron: ‘Oye, ¿considerarías unirte a Instagram junto con el estreno de Jurassic World: Rebirth?’”, contó Scarlett Johansson en una reciente entrevista con InStyle, en la que reiteró que sentiría que se traiciona a sí misma si decidiera cambiar de opinión con respecto a las redes sociales.

“Todo el trabajo que comparto con la gente se basa en la verdad. Ese es el ingrediente clave. Así que si fuera una persona que realmente disfrutara de las redes sociales, podría sumarme a la tendencia. Pero no lo soy”, aseguró Scarlett Johansson al hablar en una entrevista con InStyle sobre por qué no tiene cuentas en las redes sociales y, en específico, al explicar por qué rechazó la petición de Universal Pictures para abrir un perfil de Instagram y promover Jurassic World: Rebirth desde ahí. “Creo que la película tendrá éxito”, comentó la actriz.

En abril de 2023, al participar en el podcast The Skinny Confidential Him & Her, la actriz reveló que es una persona demasiado frágil y ansiosa como para someterse a las presiones que implica para cualquier persona (y sobre todo para una celebridad) el tener los ojos del mundo encima cuando decide compartir aspectos de su vida o su carrera en redes, señala quien.com

“Sinceramente, soy una persona demasiado frágil para tener redes sociales. Mi ego es demasiado frágil. No puedo lidiar con él. Mi cerebro es demasiado frágil. Soy como una flor delicada. Ya tengo suficiente ansiedad”, aseguró la actriz en aquella ocasión.