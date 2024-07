A pesar de haber participado anteriormente en el reality show Catching Kelce, Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs rechazó una oferta para aparecer en la continuación de la exitosa serie, Quarterback.

Durante una entrevista en el programa Bussin’ with the Boys, Travis, de 34 años, explicó. “Después de que Patrick Mahomes hiciera Quarterback, me preguntaron si quería participar. No lo sé. Prefiero jugar en el campo. Ya estoy haciendo mucho con el podcast. Estoy muy por encima de la realidad, amigo. Estoy fuera de ello”, dijo.

Luego de que Travis rechazara protagonizar la serie, se anunció que Justin Jefferson de los Minnesota Vikings, Davante Adams de los Raiders de Las Vegas, Amon-Ra St. Brown de los Detroit Lions y los compañeros de equipo de los San Francisco 49ers, George Kittle y Deebo Samuel, serán las estrellas de la próxima entrega, señala quien.com

Actualmente, Travis y su hermano, Jason Kelce, estrella retirada de la NFL, presentan el exitoso podcast New Heights. Travis, que sale con Taylor Swift, habló anteriormente de la serie de siete episodios Catching Kelce, que rodó cuando sólo tenía 25 años.

Actualmente, Travis Kelce está enfocado en su relación con la cantante, e incluso, una de sus prioridades es mantener los detalles de su romance en privado.

”Quiero mantener las cosas en privado, pero al mismo tiempo, como, no estoy aquí para ocultar nada, digo orgulloso ‘Esa es mi chica’, ¿sabes lo que quiero decir? Es mi chica, así que estoy orgulloso de eso. No estoy sentado aquí tratando de hacer malabares para mantener esto en secreto. Simplemente no quiero dejar que todo el mundo se meta en mi vida personal y pueda comentarlo, sabiendo que todo lo que ella hace se lleva un titular”, dijo a Bussin with the Boys.