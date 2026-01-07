Rechaza Warner Bros la última oferta de Paramount, deja el camino libre a Netflix

Asimismo, reafirmó ⁠su compromiso con el pacto por 82 mil 700 millones de dólares con el gigante del streaming Netflix para el estudio y otros activos.

En una carta a los accionistas, el consejo de Warner Bros dijo que la oferta de Paramount depende de “una cantidad extraordinaria de financiación de la deuda” que aumenta el riesgo de cierre.

El consejo de Warner Bros Discovery rechazó por unanimidad el último intento de Paramount Skydance de adquirir el estudio, afirmando que su oferta hostil revisada de 108 mil 400 millones de dólares equivale a una arriesgada compra apalancada que los inversores deberían rechazar.

Paramount y Netflix están compitiendo por hacerse con el control de Warner Bros y, con él, de sus preciados estudios de cine y televisión y su extensa biblioteca de contenidos. Sus lucrativas franquicias de entretenimiento incluyen Harry Potter, Juego ⁠de Tronos, Friends y el universo de DC Comics, así como codiciadas películas clásicas como Casablanca y Ciudadano Kane.

El plan de financiación de Paramount cargaría al estudio con 87 mil millones de dólares de deuda, lo que la convertiría en la mayor compra apalancada de la historia, según comunicó el martes el consejo de Warner Bros a los accionistas tras votar en contra de la oferta en efectivo de 30 dólares por acción, señala eleconomista.com.mx

La carta acompañaba a un expediente de fusión modificado de 67 páginas en el que exponía sus argumentos para rechazar la oferta de Paramount.

La oferta revisada de Paramount “sigue siendo inadecuada, sobre todo teniendo en cuenta el valor insuficiente que proporcionaría, la falta de certeza en la capacidad de PSKY para completar la oferta, y los riesgos y costos soportados por los accionistas de WBD en caso de que PSKY no complete la oferta”, escribió el consejo de Warner Bros.

Paramount, que tiene un valor de mercado de unos 14 mil millones de dólares, propuso utilizar 40 mil millones de dólares en acciones garantizadas personalmente por Larry Ellison, el multimillonario cofundador ⁠de Oracle, y 54 mil millones de dólares en deuda para financiar la operación.

Netflix ofrece 27.75 dólares por acción en efectivo y acciones, tiene un valor de mercado de 400 mil millones de dólares y una calificación crediticia de grado de inversión.

Los copresidentes ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, se felicitaron por la decisión de Warner Bros, indicando que reconoce su opción “como la propuesta superior que aportará el mayor valor a sus accionistas, así como a los consumidores, creadores y la industria del entretenimiento en general”.