Recibe Anne Hathaway el título de ‘Leyenda Disney’, en la nueva edición de la D23

“He llegado a pasar mi vida haciendo lo que amo, teniendo tantas aventuras en el camino, conociendo la alegría”, dijo para después dedicarle el momento a sus hijos y esposo, con quienes, dijo, es donde realmente es feliz.

Entre lágrimas y tratando de bromear con la audiencia, la estrella de Alicia en el País de las Maravillas se dijo afortunada por estar en el escenario y haber sido elegida para este homenaje.

Rodeada de ovaciones, aplausos y muestras efusivas de cariño, Anne Hathaway subió al escenario de la D23 para recibir el título de ‘Leyenda Disney’, reconocimiento que la empresa otorga a las figuras que han hecho historia y contribuido con su talento.

“Esa película de El Diario de una Princesa se convirtió en mi primer clásico Disney”, dijo emocionada al recordar el trabajo que realizó a los 17 años junto a la leyenda de Hollywood Julie Andrews, señala vanguardia.com

En la charla con el público, no dejó de agradecer el papel de Mia Thermopolis y su importancia en su carrera, mismo que la llevó a ser elegida como ‘Andy’ para El Diablo Viste a la Moda, junto a Meryl Streep.

Su historia con Disney continuó con otros proyectos. Hathaway interpretó a la Reina Blanca en Alice in Wonderland (2010) y regresó al personaje en Alice Through the Looking Glass (2016). También participó en Ella Enchanted y prestó su voz a Haru en la versión en inglés de The Cat Returns.

D23 es el club de fanes oficial de The Walt Disney Company y el nombre de su gran convención bianual D23: The Ultimate Disney Fan Event. La “D” representa a Disney y el “23” hace referencia a 1923, año en que Walt Disney fundó los estudios.

La Convención funciona como una especie de “Comic-Con” propia de Disney que se realiza cada dos años en Anaheim, California. El evento adelanta avances, tráilers y anuncios de franquicias como Marvel Studios, Star Wars, Pixar y Walt Disney Animation.

El reconocimiento llega además en un momento especialmente activo para la actriz. En 2026, Hathaway retomó uno de sus papeles más famosos, Andy Sachs, en The Devil Wears Prada 2, mientras continúa vinculada al desarrollo de The Princess Diaries 3.

Así, el título de Disney Legend reconoce no solo una película, sino una trayectoria que ayudó a construir algunos de los personajes más memorables del cine juvenil y familiar de las últimas décadas.