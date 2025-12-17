Recibe ‘Avatar: Fuego y Cenizas’ la peor calificación de toda la saga

Avatar: Fuego y Cenizas la tercera entrega de la saga creada por James Camerón, se convirtió en la cinta peor calificada de la saga hasta el momento, aun por debajo de la segunda entrega, estrenada en 2022.

Sin duda, la nueva entrega de Avatar era una de las más esperadas del año; sin embargo, las reseñas por parte de la crítica especializada no le están favoreciendo previo a su estreno en cines.

Avatar: Fuego y Cenizas obtuvo la peor calificación de la saga, comparándola con Avatar (2009), que obtuvo un 81 por ciento de calificación y Avatar: El Camino del Agua (2022) que alcanzó una calificación de apenas el 76 por ciento.

Esta tercera entrega quedó por debajo de ambas películas, alcanzando una calificación de tan solo el 70 por ciento en su debut, obteniendo su mayoría reseñas negativas.