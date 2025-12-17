Recibe ‘Avatar: Fuego y Cenizas’ la peor calificación de toda la saga

Avatar: Fuego y Cenizas la tercera entrega de la saga creada por James Camerón, se convirtió en la cinta peor calificada de la saga hasta el momento, aun por debajo de la segunda entrega, estrenada en 2022.
Sin duda, la nueva entrega de Avatar era una de las más esperadas del año; sin embargo, las reseñas por parte de la crítica especializada no le están favoreciendo previo a su estreno en cines.
Avatar: Fuego y Cenizas obtuvo la peor calificación de la saga, comparándola con Avatar (2009), que obtuvo un 81 por ciento de calificación y Avatar: El Camino del Agua (2022) que alcanzó una calificación de apenas el 76 por ciento.
Esta tercera entrega quedó por debajo de ambas películas, alcanzando una calificación de tan solo el 70 por ciento en su debut, obteniendo su mayoría reseñas negativas.
La mayoría de las reseñas de críticos que ya pudieron ver la nueva cinta de James Camerón antes de su llegada a cines alegan que la trama de Avatar se volvió repetitiva, algo que no opaca la calidad en los efectos visuales a los que ya estamos acostumbrados, detalla milenio.com
“La novedad ha desaparecido un poco, sobre todo porque Camerón repite temas muy familiares en Fire And Ash”, ”Es otra maravilla técnica llena de acción con héroes sinceros y entrañables y villanos magnéticos, pero la narrativa cíclica está empezando a debilitarse y a producir rendimientos decrecientes”, “Todo este proyecto roza peligrosamente el cínico sentimiento de que Camerón ya no está intentando contar una gran historia, sino simplemente aprovechar al máximo su propiedad intelectual”, señalan algunas reseñas.
Avatar 3 llegará a los cines mexicanos este 18 de diciembre de 2025, un día antes del estreno global en Estados Unidos, permitiendo a los fans disfrutar de la premiere anticipada en formatos premium como 3D, IMAX y 4DX.