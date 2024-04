”Primeramente queremos agradecer a Dios porque dentro de su misericordia nos permite abrir los ojos todos los días y poder luchar un día más. Hace 21 años empezó un sueño en Mazatlán, Sinaloa y el poder llevar nuestra música a todos los rincones del mundo, y hace unos años nos olvidamos del sueño y empezamos a luchar por un propósito, era el no llevar el nombre de una banda sino de todo un género que es la música mexicana, y nos han permitido nuestro fans, la vida, el poder estar aquí hoy después de 21 años que estamos ahí sentados, viendo como artistas de talla mundial recibían este premio del legado, y no pensamos que un día Banda MS iba a estar acá, no hemos sentido que hemos logrado el propósito, pero sentimos que estamos en la pelea”, resaltó Walo.