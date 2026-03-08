Recibe Cardi B su propio muñeco del Dr. Simi

El video del momento fue grabado por varios fans presentes en el concierto y en pocas horas comenzó a viralizarse en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde los seguidores destacaron la reacción divertida de la artista.

El momento ocurrió durante su presentación como parte del Little Miss Drama Tour , y rápidamente comenzó a circular en redes sociales debido a la reacción espontánea de la cantante, quien no dudó en bromear con el objeto frente a miles de asistentes.

La rapera estadounidense Cardi B protagonizó un momento viral durante su concierto del pasado 6 de marzo en Austin, cuando un fan le lanzó al escenario un muñeco del popular personaje mexicano Dr. Simi.

Mientras interpretaba parte de su espectáculo e interactuaba con el público, un fan lanzó al escenario un peluche del famoso Doctor Simi, una figura muy reconocida en México, señala elimparcial.com.

La cantante notó el objeto en el suelo del escenario y decidió recogerlo. Tras observarlo durante algunos segundos, levantó el muñeco frente al público y lanzó una broma que provocó risas entre los asistentes.

“Is this my surgeon?”, dijo la rapera entre risas, frase que en español se traduce como “¿Es mi cirujano?”.

El comentario generó carcajadas entre el público presente en el recinto y también entre los fans que posteriormente vieron el video en redes sociales. Después de la broma, Cardi B continuó con su presentación mientras sostenía el peluche por algunos segundos.

La reacción espontánea de la artista fue uno de los momentos más comentados del concierto celebrado en Austin. El muñeco del Dr. Simi es la mascota oficial de la cadena mexicana de Farmacias.

Con el paso del tiempo, este personaje se ha convertido en un símbolo cultural que ha trascendido la publicidad y se ha integrado a distintas expresiones de la cultura popular.

En los últimos años, los peluches del personaje se han vuelto un regalo recurrente que los fans mexicanos lanzan al escenario durante conciertos de artistas internacionales.

La tradición comenzó a hacerse viral alrededor de 2021, cuando varios asistentes a conciertos en México empezaron a arrojar los muñecos como una muestra de cariño hacia los artistas.

Desde entonces, la práctica se ha replicado en distintos países y conciertos, especialmente cuando hay fans mexicanos presentes. Aunque el concierto de Cardi B se realizó en Estados Unidos, la tradición volvió a aparecer gracias a seguidores que llevaron el característico peluche al espectáculo.