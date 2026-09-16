Recibe Carín León dos nominaciones a los Latin Grammy 2026

De esta manera, Carín llega a la 27 Entrega Anual de los Latin Grammy con un nuevo reconocimiento a una etapa de su carrera marcada por la exploración de diferentes géneros y la expansión de la música mexicana hacia otros mercados.

El intérprete originario de Hermosillo, Sonora, figura en dos de las categorías principales de la ceremonia: Álbum del Año por Muda y Grabación del Año por Desde Que Te Tengo .

El cantante Carín León recibió este miércoles dos nominaciones a los Latin Grammy 2026, anunció La Academia Latina de la Grabación a través de sus redes sociales.

Carín León compite por Álbum del Año con Muda, una producción en la que plasma la experiencia de “mudar de pieles”, concepto que representa una profunda reinvención y evolución artística, señala elimparcial.com

También recibió una nominación a Grabación del Año por “Desde Que Te Tengo”, canción que abre el álbum y que combina una balada pop con elementos de música mexicana.

El cantante llega a esta edición de los premios después de haber obtenido cuatro Latin Grammy a lo largo de su trayectoria. Con Muda, el cantante explora nuevos sonidos y amplía su propuesta dentro de la Música Mexicana Contemporánea.

El álbum incorpora géneros como pop, big band, ska, blues, salsa, funk y música mexicana tradicional, dando como resultado una producción que apuesta por diferentes estilos musicales.

El concepto de Muda está relacionado con la idea de cambiar de piel y representa la evolución que Carín León ha experimentado como artista.

“Desde que te tengo” da inicio a Muda y es descrita como una delicada balada pop fusionada con texturas mexicanas. La canción aborda, desde el agradecimiento, la fortuna de haber encontrado el verdadero amor.

El tema también tuvo una importante respuesta en redes sociales. De acuerdo con el comunicado, el adelanto de Desde que te tengo generó más de 360 mil creaciones en TikTok antes de su lanzamiento.

Las nominaciones para Carín León llegan a pocos días de cerrar su histórica residencia en Sphere, en Las Vegas.

Con esta serie de presentaciones, el cantante se convirtió en el primer latino en presentarse en el icónico recinto, además de registrar múltiples noches sold-out y recibir a seguidores provenientes de diferentes partes del mundo.

Su llegada a Sphere representó también una nueva etapa en la expansión de la música en español dentro de los grandes escenarios de Estados Unidos.

Ese año, el cantante se presentó tanto en Stagecoach como en Coachella, convirtiéndose en el primer artista latino en participar en ambos festivales durante el mismo año.

Carín León continúa con el Muda Tour Norteamérica, que recorrerá diferentes ciudades de Estados Unidos antes de que la gira llegue a México a finales de octubre.