$!Recibe Chayanne el Premio Ícono en los Billboard a la Música Latina 2022

“En cada país, en cada hogar de donde me están viendo ahora, de alguna manera u otra siempre me han dado el apoyo, siempre han estado conmigo a mi lado, pero también he tenido la oportunidad de que aunque no los he visto, se que he compartido en el seno de esa familia ahí en la sala, han pasado muchos años, he hecho muchas canciones bellas, como la que viene a presentar hoy Como tú y yo, gracias por este reconocimiento, este lo comparto con todos ustedes, muchas gracias”, resaltó el cantante.