“Gracias por tomarte siempre el tiempo para explicarme las cosas. Gracias por ayudarme siempre a ser la mejor versión de mí misma. Gracias por hacer todo lo que esté a tu alcance para verme sonreír. Gracias no solo por abrirme la puerta del auto, sino también por ponerme el cinturón de seguridad. Gracias por darme el asiento junto a la ventana en cada viaje. Gracias por hacer un esfuerzo adicional por nosotros. Gracias por hacerme sentir lo suficientemente segura como para volver a creer en el amor. Gracias por elegir amarme incluso en los días más feos. Simplemente gracias por ser tú y amarme como lo haces. Por último, pero definitivamente no menos importante, gracias por darme el honor de ser ahora tu prometida. Te amo. Por supuesto que dije SÍ”, escribió la intérprete de éxitos como Completamente, Vas a volver y Paloma Blanca junto a la grabación.

Los mensajes de felicitación de sus seguidores no se hicieron esperar. “Felicidades hermosa, te mereces ser feliz”, escribió en su publicación la copresentadora de Despierta América Francisca. “Estoy tan feliz por ti. Te mereces lo mejor. Disfruta de cada momento. Dios bendiga este nuevo capítulo”, comentó por su parte la presentadora mexicana Karina Banda.

Emilio logró devolverle la ilusión en el amor a Chiquis tras su fallida historia de amor con el cantante Lorenzo Méndez, de quien se separó en 2020.

“Por primera vez en mi vida te puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta cien por ciento por la persona que soy, realmente no me quiere cambiar. Tenemos muy buena comunicación, estamos en la misma frecuencia en el aspecto de que hago mis terapias, él también. Creo que eso nos ha ayudado mucho a comunicarnos bien y cada quien decirnos que es lo que queremos y no queremos en la relación”, declaraba la cantante en 2022.

Y agregó “Él también pasó por una relación medio difícil, así que usamos esas cosas para que esta relación sea diferente. Estamos en la misma página. Estoy tranquila, me deja trabajar, me deja hacer lo mío. Él también está superocupado con su trabajo y eso ha ayudado muchísimo. Estoy feliz, estoy en paz”, dijo la cantante.