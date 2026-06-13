Recibe David Beckham su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

David Beckham protagonizó otro brillante capítulo en una trayectoria que desde hace años dejó de limitarse al futbol. El ex capitán de la selección inglesa se convirtió en el primer futbolista en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento que confirma su transformación en una figura global capaz de trascender el deporte, la moda, los negocios y la cultura popular. La ceremonia se llevó a cabo en Hollywood Boulevard y reunió a buena parte de su círculo más cercano. En primer lugar, Victoria Beckham, así como tres de sus cuatro hijos: Romeo, Cruz y Harper Beckham. Entre los invitados también destacaron Tom Cruise, Eva Longoria y Pepe Bastón, amigos cercanos de Sir David.

Sin embargo, hubo una ausencia imposible de ignorar: la de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, quien no asistió al acto pese a encontrarse en Estados Unidos (y vivir a menos de media hora del lugar), debido a la crisis familiar que lleva meses manteniéndolos distanciados y ocupando titulares, detalla quien.com Visiblemente conmovido, David Beckham recordó sus orígenes en el East End londinense y el camino que lo llevó desde los campos de futbol hasta uno de los reconocimientos más emblemáticos de la industria del entretenimiento.

Entre las frases más comentadas de su intervención destacó una reflexión sobre sus raíces y la magnitud del homenaje recibido. “Jamás habría imaginado que un futbolista inglés de clase trabajadora alcanzaría un honor así”, aseguró el ex capitán de Inglaterra. Sir David también agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera, desde entrenadores y compañeros hasta aficionados. De manera especial dirigió palabras a su familia, a la que atribuyó buena parte de sus logros personales y profesionales.

David estuvo acompañado por su familia.

A su esposa Victoria y a sus hijos, a quienes no mencionó por nombre pero sobre quienes dijo que son “la razón para levantarse cada mañana”. Asimismo, agradeció a Tom Cruise, quien fue el encargado de presentar a David en el acto, por su amistad condicional, por haberlo recibido junto a su familia hace 20 años en Hollywood y por ser una fuente de inspiración constante con quien hoy cierra un círculo, ya que recordó que la primera cita que tuvo con Victoria Beckham fue una salida al cine para ver Jerry Maguire. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó cuando Victoria Beckham tomó la palabra para rendir homenaje a su esposo frente a familiares, amigos y seguidores reunidos en Hollywood Boulevard. La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls destacó que la imagen pública de David Beckham apenas cuenta una parte de su historia. “La mayoría conoce a David como deportista, hombre de negocios y activista, pero detrás de esos títulos hay un hombre definido por su carácter”, afirmó durante su intervención.

Tom Cruise estuvo entre los invitados.