Recibe el actor de ‘Freddy Krueger’ Robert Englund, su estrella en el Paseo de la Fama

Robert Englund, el actor que inmortalizó al temible Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street, recibió este 31 de octubre su merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una fecha emblemática como lo es Halloween. El intérprete de 78 años fue reconocido por sus más de cinco décadas de trayectoria artística y por haber marcado un antes y un después en el género de terror. Durante la ceremonia, Englund apareció con el característico guante con cuchillas, símbolo inconfundible del personaje que lo convirtió en leyenda. Entre aplausos, posó junto a su estrella, ubicada en el número 6644 de Hollywood Blvd., mientras fanáticos disfrazados de Freddy se reunían para presenciar el histórico momento.

“Esta gran vieja dama de una calle es muy especial para mí. Interpretar a Freddy Krueger cambió mi vida para siempre”, dijo el actor. La ceremonia fue un verdadero tributo al horror cinematográfico, con guiños al legado de A Nightmare on Elm Street, la franquicia creada por el director Wes Craven en 1984, detalla elimparcial.com Englund no dejó pasar la oportunidad de rendir homenaje a quien llamó un “visionario sin remordimientos”, recordando con emoción a Craven, fallecido en 2015.

El actor estuvo acompañado por la actriz Heather Langenkamp y el director Eli Roth y otras personalidades.

El evento contó con la presencia de Heather Langenkamp, la inolvidable Nancy Thompson en la saga, y del director Eli Roth, ambos encargados de dedicarle palabras a Englund frente al público. Langenkamp, quien compartió pantalla con Englund en la película original y en Pesadilla en Elm Street 3: Dream Warriors (1987), destacó el profesionalismo del actor y la relación simbólica entre su estrella y su icónico guante. Recordó además, que el diseño del guante, creado por Craven, tenía cuatro cuchillas metálicas que evocaban “el miedo primitivo a las bestias salvajes”. Langenkamp aseguró que Englund era un actor de formación clásica, egresado de la Royal Academy, y que él mismo coreografiaba sus escenas de lucha, cuidando cada detalle para que el guante pareciera un personaje más. “Robert siempre se aseguraba de que el guante fuera el tercer protagonista. Lo acercaba lo suficiente para helarte la sangre, pero nunca para lastimarte”, dijo la actriz entre aplausos.

Robert Englund es un ícono del cine del terror.

El director Eli Roth, conocido por películas como Hostel y colaborador de Englund en 2001 Maniacs (2001), subrayó el impacto cultural que tuvo Freddy Krueger en el cine y la televisión. Según Roth, Freddy fue el primer asesino del cine slasher que rompió el silencio, aportando humor negro y frases memorables a un género dominado por villanos mudos.