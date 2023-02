Jon Favreau, famoso director, actor, guionista y productor de cine estadounidense de 56 años, finalmente recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este 13 de febrero.

La preciada estrella de Favreau fue presentada tres semanas antes del estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, la exitosa serie de Star Wars para Disney+ que él produce.

Como actor, Favreau ha aparecido en cintas desde la década de los 90, incluyendo títulos como Rudy, Swingers y Very Bad Things; pasando a los años 2000 con The Replacements, Daredevil: El Hombre Sin Miedo, The Break-Up, Te Amo, Brother y El Lobo De Wall Street.

También es ampliamente conocido por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel, en donde se ha desempeñado como actor, director y productor.