Recibe el grupo K-Pop Huntr/X el premio ‘Mujer del Año’ en los Billboard Women Music 2026

La cosecha de premios y el éxito no han terminado para el grupo K-Pop HUNTR/X, ya que fue reconocido con el galardón a Mujer del Año durante la ceremonia de los Billboard Women in Music 2026, donde además ofrecieron una presentación. El trío de compositoras y cantantes, conformado por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, se lució una vez más con la potencia de sus voces al interpretar el tema Golden. Al recibir el galardón de manos de Ella Mai, la primera en tomar la palabra fue Ejae, quien agradeció el reconocimiento y destacó la importancia de compartir espacio con otras mujeres de distintas industrias.

Ejae expresó ante el micrófono los retos de ser mujer en la industria musical. “Gracias, Billboard, por este increíble honor y por estar en esta sala con increíbles mujeres de todas las industrias”, detalla vanguardia.com Durante su discurso, habló sobre las dificultades de abrirse paso en la música, especialmente desde su experiencia como mujer asiática. “Trabajar en la música no es fácil. Como mujer asiática, faltaba representación. Al crecer en Estados Unidos, realmente pensaba que los artistas no se parecían a mí en los estudios occidentales”. También reflexionó sobre el poder de la música como medio de expresión y el derecho a hablar con la verdad. Por su parte, Rei Ami compartió su experiencia dentro de una industria dominada por hombres: “Ser mujer en una industria dominada por hombres es difícil. A veces hay que trabajar con una sonrisa, mientras critican cada parte de nosotras”.