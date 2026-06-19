Recibe elogios la película ‘Supergirl’, tras su estreno en Londres

La película Supergirl tuvo su premiere mundial en Londres y las primeras reacciones de la crítica especializada apuntan a una recepción mayormente positiva para la nueva producción de DC Studios. Las opiniones iniciales coinciden en destacar el trabajo de Milly Alcock como Kara Zor-El, señalando que ofrece una interpretación intensa, emocional y diferente a las versiones anteriores del personaje. Diversos críticos han descrito la cinta como una propuesta fresca dentro del cine de superhéroes, con un tono más oscuro y una identidad propia. Otro de los aspectos más comentados ha sido la participación de Jason Momoa como Lobo. Las primeras reseñas aseguran que el actor encaja de manera natural con el irreverente cazador de recompensas, convirtiéndose en uno de los elementos más celebrados de la producción, señala cultivarte.mx

La película, dirigida por Craig Gillespie, está inspirada en la novela gráfica Supergirl: Woman of Tomorrow y presenta una historia que combina aventura espacial, acción y una exploración más profunda del pasado de Kara Zor-El. Varios medios especializados han comparado la estética y el tono del filme con producciones como Mad Max, destacando su diseño visual, efectos prácticos y una narrativa enfocada en el crecimiento personal de la protagonista.

Jason Momoa interpreta a Lobo.

No obstante, algunas críticas han señalado que ciertos cambios respecto al material original y el desarrollo de algunos antagonistas impiden que alcance todo su potencial. A pesar de las opiniones divididas en algunos aspectos, el consenso general apunta a que Supergirl representa otro paso sólido para el nuevo Universo DC encabezado por James Gunn, consolidando a Milly Alcock como una de las nuevas figuras centrales de la franquicia. Con su estreno cada vez más cerca, la cinta se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del próximo año para los aficionados al cine de superhéroes. Basada en el aclamado cómic Woman of Tomorrow, la película sigue a Kara Zor-El mientras viaja por el espacio celebrando su cumpleaños. En su camino, se une a Ruthye, una joven alienígena que busca venganza por el asesinato de su padre, desencadenando una épica cacería interestelar.

El filme está basado en el comic Woman of tomorrow.