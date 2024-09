“No sabía cómo me iba a sentir al estar aquí o qué simbolizaría esto. Pero está significando mucho, y me parece muy bonito. Estoy muy conmovido”, explicó después de que amigos y colegas como el director Mike Mills o Hayden Christensen subieran al estrado a ofrecer unas palabras en su honor.

Además, señaló que estaba emocionado de que su estrella hubiera sido colocada tan cerca de la de la fallecida actriz Carrie Fisher, conocida por haber dado vida a la princesa Leia en la franquicia de George Lucas.

Hayden Christensen, el intérprete de Anakin Skywalker y Darth Vader en Star Wars, tomó el estrado para expresar su admiración por su compañero.

Christensen dijo que Ewan McGregor le dio “clases magistrales de actuación” cuando interpretó a Obi-Wan Kenobi junto a él en películas como Star Wars: Episode II- Attack of the Clones o Star Wars: Episode III- Revenge of the Sith.