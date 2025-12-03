Recibe Fuerza Regida el Premio Trailblazer de Harvard

El grupo de regional mexicano, Fuerza Regida, recibió el Premio Trailblazer de Harvard y sorprendió a su audiencia con una publicación que rápidamente se volvió viral en Instagram.

La agrupación, originaria de San Bernardino, California, Estados Unidos, fue fundada en 2015 y está conformada por Jesús Ortíz Paz, Samuel Jaimez, Khrystian Ramos, Moisés López y José ‘Pelón’ García.

Los integrantes de Fuerza Regida posaron con una toga y birrete para celebrar el reconocimiento, luego de que la mañana de este miércoles se colocaron en el top 10 de los artistas globales de Spotify Wrapped 2025.

La popular banda compartió el instante por medio de su cuenta de Instagram, con una serie de videos en los que se mostró recibiendo el Premio Trailblazer de Harvard, señala milenio.com