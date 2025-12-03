Recibe Fuerza Regida el Premio Trailblazer de Harvard

El grupo de regional mexicano, Fuerza Regida, recibió el Premio Trailblazer de Harvard y sorprendió a su audiencia con una publicación que rápidamente se volvió viral en Instagram.
La agrupación, originaria de San Bernardino, California, Estados Unidos, fue fundada en 2015 y está conformada por Jesús Ortíz Paz, Samuel Jaimez, Khrystian Ramos, Moisés López y José ‘Pelón’ García.
Los integrantes de Fuerza Regida posaron con una toga y birrete para celebrar el reconocimiento, luego de que la mañana de este miércoles se colocaron en el top 10 de los artistas globales de Spotify Wrapped 2025.
La popular banda compartió el instante por medio de su cuenta de Instagram, con una serie de videos en los que se mostró recibiendo el Premio Trailblazer de Harvard, señala milenio.com
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Fuerza Regida (@fuerzaregida)
Una publicación compartida por Fuerza Regida (@fuerzaregida)
Este reconocimiento es otorgado a figuras que han impulsado cambios culturales y han dejado una marca relevante en la industria musical. En la publicación, la agrupación escribió: “De San Bernardino a graduado de Harvard, muchas gracias por el Premio Trailblazer”.
El mensaje no tardó en generar miles de reacciones. Fanáticos y colegas de la industria celebraron que una agrupación de regional mexicano alcanzara un espacio académico tan reconocido.
Además, en una serie de videos, que circula en plataformas digitales, se puede ver el momento en el que Fuerza Regida fue galardonado con el Premio Trailblazer de Harvard
“Fuerza Regida graduador de Harvard”, escribió Moisés López en un video compartido en su cuenta de TikTok.
@moiseslopezfr Harvard University ☝🏻🫂❤️
#fyp #moiseslopezfr ♬ Dreamers [Music from the FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack] - Jung Kook & BTS
Durante la entrega del reconocimiento en Harvard, Jesús Ortíz Paz, Samuel Jaimez, Khrystian Ramos, Moisés López y José ‘Pelón’ García fueron acompañados por un grupo de mariachis.