”He vuelto a Cannes muchas veces, con Indiana Jones o Star Wars, pero me gustan los reconocimientos: no hago el tipo de películas que ganan premios”, señaló Lucas.

Fue justo la saga la que más anécdotas acaparó durante la Master Class que durante poco más de 90 minutos ofreció en el Teatro Claude Debussy, en el que fue recibido con ovación de pie que agradeció con cierta timidez.

El cineasta recordó que un accidente automovilístico truncó su sueño de convertirse en corredor de autos y también el audaz movimiento legal que le permitió reservarse los derechos del merchandising de Star Wars y de cualquier secuela posible en lugar de cederlo a 20th Century Fox, los rechazos que sufrió al intentar convencer a los estudios para que produjeran la primera película de la saga en 1977, que siempre concibió como una película para adolescentes.

“El estudio (20th Century Fox) no tenía fe en la película. Pensaban que no iba a funcionar, y cuando se la enseñé terminada dijeron que la odiaban, que era una película estúpida y que no la querían. Hasta intentaron venderla, pero al final no lo hicieron”, dijo, de acuerdo con excelsior.com.