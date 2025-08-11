Recibe Georgina Rodríguez, gran anillo de compromiso de Christiano Ronaldo

Tras casi una década de relación y de tener una numerosa familia de cinco niños, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están listos para abrir un nuevo capítulo en su historia de amor y este lunes anunciaron que ya están oficialmente comprometidos para casarse.
La noticia la dio a conocer la modelo argentina a través de sus plataformas sociales en las que mostró a sus millones de seguidores el espectacular y gigantesco anillo que recibió para sellar la promesa de matrimonio con el astro del fútbol portugués.
“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, fueron las tiernas y conmovedoras palabras que usó la estrella de televisión en su perfil de Instagram desde la cama con su amado quien además tiene otros hijos: Cristiano Jr., de 14 años; los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler; la pequeña Alana Martina y Bella Esmeralda, estas dos últimas son de la pareja.
Hace días, Rodríguez compartió una fotografía jugando dominó con su familia y otra modelando sus joyas en el interior de un vehículo; los fans no dejaron de notar el anillo que adornaba su mano izquierda, comenzando las especulaciones sobre si estaban o no comprometidos ¡y ya no quedan dudas!, detalla peopleenespanol.com
Además, el atleta declaró recientemente que simplemente estaba esperando ese “clic” para proponerle matrimonio a su novia durante el rodaje de un episodio del show Yo soy Georgina (Netflix): “Podría ser en un año o podría ser en seis meses, o podría ser en un mes. Estoy 1000 por ciento seguro de que sucederá”.
El astro del futbol y Rodríguez comenzaron a salir juntos desde 2016, tras conocerse en la tienda Gucci donde ella trabajaba como empleada y al año siguiente se anunció que la joven estaba a la espera de su primer bebé juntos. En 2021, anunciaron que esperaban gemelos, pero trágicamente, uno falleció durante el parto y sobrevivió la pequeña Bella Esmeralda.