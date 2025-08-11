Recibe Georgina Rodríguez, gran anillo de compromiso de Christiano Ronaldo

Tras casi una década de relación y de tener una numerosa familia de cinco niños, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están listos para abrir un nuevo capítulo en su historia de amor y este lunes anunciaron que ya están oficialmente comprometidos para casarse.

La noticia la dio a conocer la modelo argentina a través de sus plataformas sociales en las que mostró a sus millones de seguidores el espectacular y gigantesco anillo que recibió para sellar la promesa de matrimonio con el astro del fútbol portugués.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, fueron las tiernas y conmovedoras palabras que usó la estrella de televisión en su perfil de Instagram desde la cama con su amado quien además tiene otros hijos: Cristiano Jr., de 14 años; los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler; la pequeña Alana Martina y Bella Esmeralda, estas dos últimas son de la pareja.