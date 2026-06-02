Recibe Idris Elba el nombramiento de caballero por el Rey Carlos III

Idris Elba recibió el título de caballero de manos del rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor, en reconocimiento a su labor en favor de los jóvenes. El actor británico, conocido por la serie estadounidense The Wire y el drama policial Luther, fue investido Caballero Bachiller durante el acto de entrega de honores correspondiente a las distinciones de Año Nuevo. Elba fundó en 2022 la Elba Hope Foundation, una organización dedicada al empoderamiento comunitario, la educación, la defensa de los derechos de los jóvenes y el desarrollo sostenible.

El actor asistió a la ceremonia acompañado de su esposa, Sabrina, y vistió una chaqueta negra larga, pantalón azul marino y zapatos de ante, según informó el diario Mirror, detalla infobae.com La relación de Elba con la realeza británica tiene historia. A los 18 años, recibió una beca de mil 500 libras del Prince’s Trust hoy King’s Trust que le permitió asistir al National Youth Music Theatre. En declaraciones a The Mirror en 2013, el actor recordó que vivía en una zona con alta tensión racial y que abandonó la escuela a los 16 años con el sueño de ingresar a esa institución, aunque sin los medios para costearla. “Fue el Prince’s Trust quien lo hizo posible. Me dieron una beca y me pusieron en el camino que eventualmente cambiaría mi vida”, señaló en aquel entonces. El año pasado se anunció que Elba colaborará con el monarca en la producción de un documental para conmemorar los 50 años de la fundación de la institución benéfica. La producción se emitirá en Netflix este otoño.

El actoe llegó acompañado de su esposa Sabrina.