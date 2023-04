El nuevo negocio de la cantante no fue bien recibido por algunos de sus fanáticos, pues señalaron que la propia J.Lo no ingiere este tipo de bebidas alcohólicas, indicó quien.com

De la misma manera, otro seguidor le recordó los problemas de adicción a los que recientemente se ha enfrentado su marido Ben Affleck. “Estás casada con un alcohólico en recuperación y has dicho incontables veces que no bebes... pero bueno”, resaltó.

“Oh, vaya. Esto es decepcionante”, escribió una persona. “¿Por qué no crear una marca de NA teniendo en cuenta que ha hablado abiertamente sobre los efectos negativos del alcohol y que usted mismo no bebe? Esto se siente tan fuera de marca para ti, realmente curioso por qué estás vendiendo alcohol”, indicó otra.

“Ah, el capitalismo ataca de nuevo”, comentó una persona. “JLo fue una inspiración para mí para mantenerme alejada del alcohol, aunque no está sobria, habló sobre cómo rara vez bebe y si lo hace es un sorbo de celebración, así que es un fastidio que esté promocionando el alcohol cuando hay tantos. Excelentes bebidas NA!”, agregó.

No obstante, algunos fans de la intérprete de On The Floor no duraron en externarle su apoyo, asegurando que todo negocio que le deje ganancias debe aceptarlo.

Hasta el momento, Jennifer Lopez ha decidido hacer caso omiso de los ataques en la red y no se ha pronunciado al respecto de esta situación.

Lopez reveló que este proyecto ha estado en proceso durante dos años y agregó que Lola es un apodo suyo desde hace mucho tiempo que muestra su “lado más juguetón y despreocupado”, según el comunicado de prensa. La estrella fundó la marca con los veteranos de la industria de las bebidas, Ken Austin y Jenna Fagnan y su gerente Benny Medina.