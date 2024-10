"Soy un señor mayor tirando a viejo. Vengo de una larga posguerra y de una familia humilde que me dio lo mejor que podrán hallar en mí. En el camino azaroso fui encontrando las razones para seguir adelante y con el impulso de los sueños llegué hasta aquí”.

“Creo en la tolerancia, el respeto al derecho ajeno y el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente. Creo en la libertad, la justicia y la democracia. Valores que van de la mano o no lo son. Tal vez por eso no me gusta el mundo en que vivimos, hostil, contaminado e insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado, donde todo tiene un precio”.

El cantautor aseguró que quiere dejar el recuerdo de un buen hombre, justo y agradecido. Dio las gracias a sus maestros, sus compañeros, amigos que han compartido el camino con él conmigo y lo han estimulado a recorrerlo.

Agradeció a sus padres, su esposa, sus hijos y nietos, que son su mayor orgullo, dijo. Y a todos los que han hecho suyas sus canciones.

Y tras dos años de retiro, revivió momentáneamente su voz para deleite de los asistentes, entre ellos los Reyes de España.

Serrat cantó “Aquellas pequeñas cosas”, tema de su álbum “Mediterráneo”.

El rey Felipe VI, agradeció la interpretación y las más de cinco décadas de trayectoria del barcelonés, quien comenzara su carrera a los 21 años, durante un programa matutino de Radio Barcelona en un lejano febrero de 1965.

“Nuestro trovador. Nadie ha sabido cantar al amor y a la vida como él. Y nadie lo ha hecho llevando el catalán tan lejos”.

Joan Manuel Serrat, es conocido por haber combinado la música folk con la Nova Cançó en letras que profundizan y poetizan temas universales como el amor, la libertad y la identidad cultural.

Además, el cantante ha dado voz a poemas de autores como Miguel Hernández, Luis Cernuda o Antonio Machado; Serrat ha cantado tanto en español como en catalán, inspirándose en las vivencias que ilustraron su vida en el barrio de Pueblo Seco.