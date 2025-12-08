Recibe Junior H un reconocimiento por su apoyo humanitario a Veracruz

Cabe señalar que el cantante de corridos tumbados ha tenido problemas legales y ha causado polémica por retrasar conciertos, señala infobae.com

Durante su concierto en la Ganadera Ylang Ylang, en el marco del México en Lágrimas $ad Boyz Tour 2025 , organizaciones locales y líderes comunitarios subieron al escenario para entregarle un reconocimiento por su labor solidaria.

El reconocimiento público a Junior H en Veracruz representó un momento relevante tanto para la comunidad como para el propio artista, quien fue homenajeado por su apoyo humanitario tras las recientes inundaciones en Poza Rica.

Ante el reconocimiento, Junior H agradeció el gesto y expresó: “Mi corazón está con Poza Rica. Gracias por dejarme ayudar”. En ese momento, compartió que su madre es originaria de Poza Rica y subrayó que su compromiso abarca a todo México, no solo a esa ciudad.

La iniciativa solidaria que motivó este reconocimiento tuvo su origen en la creación de BrigaSAD, una brigada impulsada por Junior H que se articuló con Rotaract San Rafael, Rotaract Poza Rica, Rotary Poza Rica, Brigadas Sad Boys, empresas privadas locales, jóvenes voluntarios y líderes comunitarios.

Juntos, coordinaron acciones para limpiar viviendas, entregar víveres y acompañar a más de cien familias damnificadas por las lluvias. BrigaSAD, nacida del impulso personal del artista, se consolidó como el eje operativo de las labores de rescate y asistencia, canalizando la energía de la música hacia la reconstrucción social.

El trabajo conjunto entre las organizaciones y la brigada impulsada por Junior H fue percibido como un ejemplo de colaboración efectiva entre ciudadanía y figuras públicas.

Participantes voluntarios resaltaron el efecto motivador de la presencia del artista: “Cuando alguien que admiras te impulsa a ayudar, el cambio se siente más cercano”, compartieron quienes participaron en las jornadas de limpieza, acompañamiento y reconstrucción.

El homenaje se realizó en el contexto de un concierto multitudinario en Veracruz, donde Junior H interpretó temas de su más reciente álbum, $ad Boyz For Life II, y éxitos que lo han consolidado como una de las voces más influyentes del regional mexicano.