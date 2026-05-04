Recibe Kenia Os atención médica, tras golpe de calor en pleno concierto

Las fotografías y videos publicados por Kenia Os muestran cómo paramédicos y su equipo la atienden tras bambalinas. En sus redes sociales, la intérprete de Kitty compartió imágenes del momento y agregó “Todo es glamour en el tour (le da un golpe de calor)”. Horas después, publicó escenas de su show, lo que indica que logró estabilizarse tras el incidente.

Kenia Os recibió atención de emergencia tras sufrir un golpe de calor durante su concierto en Mérida, Yucatán la noche del sábado 2 de mayo. La cantante, de 26 años, interrumpió su presentación en el K de Karma Tour debido a las altas temperaturas que afectan el estado y documentó el incidente a través de sus historias en Instagram, donde aparece recibiendo oxígeno y asistencia médica.

Entre los síntomas se reportan: mareo, fiebre entre 39 y 41°C, dolor de cabeza, convulsiones, enrojecimiento y sequedad de piel, así como sudoración excesiva al inicio y, posteriormente, ausencia de sudor, señala infobae.com

Los síntomas de alarma incluyen piel caliente pero seca, confusión o pérdida de conciencia, vómitos frecuentes y dificultad para respirar, advierte el IMSS.

Después de recibir atención médica y ser monitoreada por paramédicos en el sitio, la artista logró estabilizarse. Aparentemente, el problema se trató de una respuesta natural del cuerpo ante el esfuerzo físico extremo en un entorno con altas temperaturas.

Kenia Guadalupe Flores Osuna, conocida como Kenia Os, nace en Mazatlán el 15 de julio de 1999. Comienza su carrera en 2015 como creadora de contenido en YouTube, donde publica videoblogs y retos.

Se integra al grupo Jukilop y, tras desacuerdos en su contrato, decide continuar de forma independiente. Este episodio provoca la pérdida de sus redes sociales originales y aumenta su notoriedad en redes.

En 2018 inicia su carrera musical con el sencillo Por siempre bajo el sello Lizos Music. En 2019 lanza su primer EP y, en 2020, el EP Canciones pa mi ex vol. 1. En 2021 firma con Sony Music México y publica La noche como primer sencillo con el sello. En 2022 lanza sus primeros álbumes de estudio Cambios de luna y K23, este último con enfoque futurista y varios éxitos comerciales como Malas decisiones.