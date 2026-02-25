Recibe la actriz y cantante María Victoria un homenaje por sus 103 años

María Victoria celebró 103 años de vida con un homenaje especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en un evento que reunió a figuras del espectáculo mexicano. La actriz y cantante, considerada la última diva del Cine de Oro en México, fue reconocida por su trayectoria en teatro, televisión y música. El festejo formó parte de la tradicional Noche de Museos en la Ciudad de México, lo que generó gran expectativa entre seguidores, comunidad artística y amantes del espectáculo clásico mexicano.

El evento se realizó como antesala a su cumpleaños número 103. La expectativa fue alta debido al carácter histórico del reconocimiento y la posibilidad de ver en escena a varias figuras invitadas. El concierto contó con una lista destacada de artistas invitados que celebraron la carrera de la actriz, entre ellas Susana Zabaleta, Paco de María, Manuel Landeta y Luisa Almaguer. En el evento participó también el ballet original del Teatro Blanquita, su presencia es especialmente simbólica, ya que éste fue uno de los escenarios donde María Victoria consolidó su estilo de cabaret y su vínculo con el público mexicano.

Susana Zabaleta participa en el homenaje.