$!Recibe Luciano Luna premio a su trayectoria en la música

Por su destacada aportación cultural y artística, el cantante y compositor guamuchilense Luciano Luna recibió recientemente el premio Profesionista Lince 2020-202, entregado por La Asociación de Profesionistas, Egresados y amigos de la UAdeO y la propia Universidad Autónoma de Occidente. Al respecto el cantautor manifestó estar agradecido con la universidad por haberlo tomado en cuenta para esta distinción, la cual representó una sorpresa para él.

“Jamás imaginé que mi universidad me daría un premio de este tipo reconociendo mi trayectoria dentro de la música, y pues eso me hace sentir contento, y es un reconocimiento que se lo dedico a mi madre, porque está vez le tocó acompañarme uno esta vez, lo que fue prácticamente un regalo para ella”, señaló Luna. Cómo músico señaló el cantautor lleva más de 22 años de carrera, entregado al 100 por ciento en la música, sumergido más en la producción, y composición desde hace 15 años. “Estos 22 años de trayectoria han sido de muchos retos, creo que en la música no puedo decir que ha sido algo fácil, exitoso, o que me haga sentir pleno, porque aún me falta mucho por hacer, pero creo el reconocimiento ha llegado en tiempo y forma, pero me falta mucho más por aprender, pero hemos logrado crear un nombre en el medio artístico para que mi trabajo no se termine, y para que haya más artistas con el deseo de trabajar conmigo como productor o compositor”, destacó Luna.

El compositor de temas como Te hubieras ido antes, Tus palabras, Tenerte, La mejor de todas, entre otras, manifestó que gracias a su trabajo en la música, ha sido invitado últimamente a participar como jurado en programas como Tengo Talento, en donde jugó el papel de coach, para él una distinción diferente, pero igualmente agradecido. “Tengo una invitación para ir a Colombia a participar en un concurso de cantantes colombianos, también como juez, por lo que ya se saborean otro tipo de cosas, todo esto es gracias a la trayectoria de más de 20 años, y siempre estaré agradecido con el apoyo de la gente y del gremio hacia mí”.

Luna resaltó que en estas dos décadas de trabajo, han sido de mucho aprendizaje, sobre todo en el género en el que él se desenvuelve como lo es el Regional Mexicano, banda, y últimamente al pop y tribal, adaptándose bien a ellos, lo que le ha permitido como cantante y compositor tener una evolución constante, al considerar que adaptarse a los cambios que vive la música es una buena virtud, dado que hoy todo ha cambiado, cambiando de lo análogo a lo digital. “Seguir vigente después de 20 años no ha sido nada fácil, porque hay mucho talento, pero el arrojo, la forma en que uno se vuelve aventurero en ese sentido te hace seguir adelante, aunque el no ya lo tengas, así que me he arriesgado, he propuesto cosas buenas, y creo que el tomar riesgos es lo que más ha ayudado a sobresalir, a seguir en el gusto de las personas, y de los artistas que acuden a mí”.

El cantautor subrayó que su constancia ha sido en ser uno de los exponentes que proponen cosas nuevas, lo que le ha permitido convertirse en un ejemplo a seguir por otros compositores que buscan emular su éxito.

El legado Su éxito señaló, hoy se traduce en la producción de más de 100 discos creados en su estudio de grabación para distintos artistas, entre ellos Lucero, Aracely Arámbula, Mariana Seoane, Banda Los Sebastianes, La Séptima Banda, Regulo Caro, Larry Hernández, Ricardo Montaner, Los Tigres del Norte, Reik, quienes además llevan canciones del guamuchilense en sus discos. Melodías de las cuales más de 30 han sido número en la radio, ganando incluso premios como un Latin Grammy gracias a la producción del disco de la Chiquis Rivera, así como nominaciones con grupos como Los Recoditos al Latin Grammy también, además de obtener 7 Premios Billboards gracias a algunos temas. Entre sus intérpretes también se encuentran Sergio Vega, Gerardo Ortiz, Calibre 50, Germán Lizárraga, Banda M5, Los Primos de Durango, Julio Chaidez, Alex Villarreal, Banda Jerez, El chico Elizalde, Banda Guasaveña de Valentín Elizalde, el Conjunto Atardecer, La Original Banda el Limón, Banda Rancho Viejo, La Arrolladora Banda El Limón, Pedro Fernández, Banda MS, Chuy Lizárraga y su Banda Tierra Sinaloense, Hermanos Vega Jr., Los Primos MX, entre otros que han incluido temas de su autoría en sus producciones y las han convertido en éxito. “Últimamente me están grabando artistas que yo no tenía el gusto de trabajar con ellos, como son, El Coyote, Pepe Aguilar, y recientemente Yuridia, y estamos muy contentos del todo el trabajo que estamos haciendo, y la verdad muy satisfecho con todo lo que hemos venido haciendo, creando una historia que tal vez es pequeña, pero para mí muy importante, porque hemos construído éxitos, y sé que cuando yo me vaya, mi música seguirá aquí”.

Luna compartió que el próximo año llegará para él con mucho trabajo, realizando proyectos desde cero, con agrupaciones que se han acercado a él, trabajando de la mano también con disqueras como Universal Music, Sony Music, con productos nuevos que quieren lanzar. “Vienen grabaciones con La Arrolladora Banda El Limón, un disco nuevo de Banda El Recodo, en donde viene una de sus canciones, así como el disco nuevo de la Chiquis Rivera, entre otros proyectos como productor con artistas de talla internacional, aspecto que me tiene bien motivado”. Prepara disco de aniversario Luna resaltó también que este 2021 celebró 15 años como compositor, por lo que desde hace meses está trabajando en la producción de un disco propio con dueto con otros artistas, interpretando sus temas, de los cuales ya grabó ocho hasta el momento. “El disco se llamará mis palabras, sigo grabando con amigos, porque hay varias canciones que no han salido aún, pero ya logré grabar con grupos como La Maquinaria Norteña, Regulo Caro, Noel Torres, Germán Montero, Cuitla Vega, Luis Coronel, y faltan más, por lo que este disco lo tengo planeado lanzar en marzo del 2022”, señaló.