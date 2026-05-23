Recibe Marina de Tavira histórico premio en Cannes

La actriz mexicana Marina de Tavira fue premiada por su actuación en la película Siempre soy tu animal materno, dirigida por la costarricense Valentina Maurel. Este viernes por la tarde, el jurado de la sección Una Cierta Mirada entregó de manera conjunta el premio de mejor interpretación femenina a Marina de Tavira, Daniela Navarro y Mariangel Villegas por una actuación “divertida”, “audaz” e “impertinente”, en la cual llevan “con precisión y sensibilidad una película profundamente conmovedora sobre la relación entre dos hermanas y una madre”, expresó el jurado. Marina de Tavira estuvo en Cannes la semana pasada para presentar la película y aunque estuvo ausente de la ceremonia, envió el siguiente mensaje, leído por la directora, Valentina Maurel. “Desde México celebró con gran alegría este reconocimiento al cine que hacemos en Latinoamérica”.

Marina de Tavira, quien alcanzó la fama internacional al ser nominada al Oscar por la película Roma de Alfonso Cuarón, participó por primera vez en este reconocido festival de cine de la Riviera francesa, señala aristeguinoticias.com Siempre Soy Tu Animal Materno, coproducción México, Bélgica y Francia, cuenta la historia de una joven que regresa a Costa Rica tras haber estudiado en Europa, y se encuentra con su hermana en un complejo contexto social, donde sus padres tienen otras prioridades. Con esta película, Valentina Maurel se convirtió en la primera directora costarricense que entró en competencia en la selección oficial del Festival de Cannes. El largometraje costarricense logró diferenciarse entre las producciones internacionales debido a que explora el sentimiento de regresar al país de origen después de vivir en Europa. La directora explicó recientemente que buscaba representar la percepción de inferioridad cultural que muchas personas sienten cuando idealizan el continente europeo y observan América Latina desde una distancia emocional compleja.