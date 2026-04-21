Recibe mexicano apoyo en las redes por su resistencia en un reto creado por ‘MrBeast’

México vuelve a colocarse en el foco internacional del entretenimiento digital gracias a un nuevo video del youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, donde un participante mexicano ha conquistado a millones de usuarios en redes sociales.

En el video, publicado este fin de semana, el creador de contenido lanzó un reto inusual: permanecer dentro de un supermercado el mayor tiempo posible para ganar 250 mil dólares.

En el interior del supermercado, 77 personas fueron sorprendidas con el anuncio; de ellas, solo 33 decidieron quedarse a competir. Entre los participantes destacó Juan, un hombre mexicano que ingresó acompañado de su hijo Ángel, quien posteriormente abandonó la competencia por compromisos personales, detalla mimorelia.com