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Recibe mexicano apoyo en las redes por su resistencia en un reto creado por ‘MrBeast’

El concurso consiste en permanecer el mayor tiempo disponible dentro de un supermercado, con la posibilidad de llevarse hasta 1 millón de dólares
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
21/04/2026 14:30
21/04/2026 14:30

México vuelve a colocarse en el foco internacional del entretenimiento digital gracias a un nuevo video del youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, donde un participante mexicano ha conquistado a millones de usuarios en redes sociales.

En el video, publicado este fin de semana, el creador de contenido lanzó un reto inusual: permanecer dentro de un supermercado el mayor tiempo posible para ganar 250 mil dólares.

En el interior del supermercado, 77 personas fueron sorprendidas con el anuncio; de ellas, solo 33 decidieron quedarse a competir. Entre los participantes destacó Juan, un hombre mexicano que ingresó acompañado de su hijo Ángel, quien posteriormente abandonó la competencia por compromisos personales, detalla mimorelia.com

A lo largo de los días, el reto se transformó en una prueba de resistencia física y mental. Estrategias, alianzas y conflictos marcaron la convivencia: desde sabotajes entre grupos hasta enfrentamientos verbales. A pesar de ello, Juan se mantuvo firme, evitando confrontaciones y destacando por su actitud respetuosa.

Su comportamiento le ha valido el reconocimiento del público en plataformas como YouTube y TikTok, donde miles de usuarios han manifestado su apoyo con frases como “Juan ya ganó” y “Latinoamérica está con Juan”.

Sin embargo, el influencer anunció un giro inesperado: si los concursantes aceptan permanecer más tiempo mientras el supermercado será reacondicionado con comodidades como gimnasio, regaderas y asesoría profesional, podrían aspirar al premio mayor de un millón de dólares.

El desenlace aún es incierto, pero el impacto ya es evidente: Juan no solo compite por el premio, sino que se ha convertido en un símbolo de resistencia y empatía para miles de personas en el mundo.

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