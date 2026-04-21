Recibe mexicano apoyo en las redes por su resistencia en un reto creado por ‘MrBeast’

México vuelve a colocarse en el foco internacional del entretenimiento digital gracias a un nuevo video del youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, donde un participante mexicano ha conquistado a millones de usuarios en redes sociales.
En el video, publicado este fin de semana, el creador de contenido lanzó un reto inusual: permanecer dentro de un supermercado el mayor tiempo posible para ganar 250 mil dólares.
En el interior del supermercado, 77 personas fueron sorprendidas con el anuncio; de ellas, solo 33 decidieron quedarse a competir. Entre los participantes destacó Juan, un hombre mexicano que ingresó acompañado de su hijo Ángel, quien posteriormente abandonó la competencia por compromisos personales, detalla mimorelia.com
A lo largo de los días, el reto se transformó en una prueba de resistencia física y mental. Estrategias, alianzas y conflictos marcaron la convivencia: desde sabotajes entre grupos hasta enfrentamientos verbales. A pesar de ello, Juan se mantuvo firme, evitando confrontaciones y destacando por su actitud respetuosa.
Su comportamiento le ha valido el reconocimiento del público en plataformas como YouTube y TikTok, donde miles de usuarios han manifestado su apoyo con frases como “Juan ya ganó” y “Latinoamérica está con Juan”.
Sin embargo, el influencer anunció un giro inesperado: si los concursantes aceptan permanecer más tiempo mientras el supermercado será reacondicionado con comodidades como gimnasio, regaderas y asesoría profesional, podrían aspirar al premio mayor de un millón de dólares.
El desenlace aún es incierto, pero el impacto ya es evidente: Juan no solo compite por el premio, sino que se ha convertido en un símbolo de resistencia y empatía para miles de personas en el mundo.