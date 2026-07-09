Recibe Michael J. Fox su primera nominación al Emmy en 10 años, por la serie ‘Shrinking’

Se trata de su nominación número 18 en su carrera en ese ámbito, y la primera desde 2016, cuando fue reconocido por su trabajo en The Good Wife en la categoría de Drama.

La Academia de Televisión de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos lo postuló en la categoría de Actor Invitado en una Serie de Comedia.

Michael J. Fox obtuvo su primera nominación al Emmy en una década por su trabajo en la serie Shrinking, de Apple TV+, lo que cierra un regreso que él mismo consideraba improbable tras anunciar su retiro de la actuación en 2020.

Fox acumula cinco premios Emmy: tres por Family Ties, uno por Boston Legal y uno por Rescue Me. En Shrinking, Fox da vida a Gerry, un paciente con Parkinson que entabla amistad con el personaje de Harrison Ford, Paul Rhoades, también diagnosticado con esa enfermedad, señala infobae.com

Ford, a su vez, recibió unanominación en la categoría de Actor de Reparto en una Serie de Comedia, su segunda por la misma producción.

El regreso de Fox a la pantalla llegó cinco años después de que el actor anunciara su “segundo retiro” de la actuación en sus memorias de 2020, No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality, donde atribuyó esa decisión al avance de su enfermedad de Parkinson.

El papel de Gerry fue escrito específicamente para él por Bill Lawrence, cocreador de Shrinking y también de Spin City, la serie en la que Fox participó en 1996.

En una entrevista con la revista People, Michael J. Fox dijo que le “encantaría” regresar a Shrinking si se presenta la oportunidad en una próxima temporada.

El actor describió el ambiente de trabajo en la producción como “excepcionalmente profesional” y puso de relieve la cordialidad entre los integrantes del equipo como uno de los factores que hicieron de su experiencia algo positivo.

Fox precisó que su integración al elenco fue orgánica, facilitada por un guión sólido y por la apertura del equipo para incorporar nuevas propuestas.

Según sus declaraciones, esa adaptación fue resultado directo de las condiciones creativas que encontró en el set.

El actor fue enfático al señalar, que cualquier participación futura estará supeditada al “respeto mutuo” y a la continuidad de una dinámica colaborativa dentro del equipo técnico y artístico.