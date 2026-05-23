Recibe Miley Cyrus su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Con el bullicio de Hollywood Boulevard como telón de fondo y una multitud de fanáticos que vitoreó desde temprano en la mañana, Miley Cyrus recibió este viernes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La artista de 33 años se convirtió así en la celebridad número 2 mil 845 en obtener este reconocimiento. La ceremonia que fue transmitida en vivo, contó con la presencia de sus seres más cercanos: su prometido Maxx Morando, su madre Tish Cyrus, su hermana Brandi Cyrus, y sus amigas la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora de moda Donatella Versace. Las dos últimas tomaron el micrófono para rendir tributo a la artista. Visiblemente emocionada y vestida con un diseño seleccionado personalmente por Donatella Versace de los archivos del Atelier de la casa italiana, Cyrus tomó el podio ante el rugido de aplausos de sus seguidores y ofreció un discurso reflexivo sobre el significado que tiene este momento en su carrera artística, señala infobae.com

Visiblemente emocionada y vestida con un diseño seleccionado personalmente por Donatella Versace de los archivos del Atelier de la casa italiana, Cyrus tomó el podio ante el rugido de aplausos de sus seguidores y ofreció un discurso reflexivo sobre el significado que tiene este momento en su carrera artística, señala infobae.com “Mi papá solía decir que un rascacielos empieza con un taladro. Y una estrella en el Paseo de la Fama también. No se trata de la fuerza, sino de la repetición. Lo que hace tan especial a esta estrella es que es una acumulación de devoción. La estrella no es algo que se gana como en un juego de temporada. No es algo que puedes perseguir o coleccionar. No es algo por lo que grabas tu próximo disco y luego lo cargas como un trofeo. ¡Mi nombre está grabado en terrazzo dorado y rosado!”, expresó.

Donatella Versace, Miley Cyrus y Ana Taylor-Joy.

Cyrus también aprovechó el momento para hablar sobre su compromiso con la creación artística y el legado que espera dejar. “Después de hoy, me comprometo a continuar el ciclo de creación, porque eso es para lo que verdaderamente vivo. Mi esperanza es que lo que deje atrás continúe afectando los corazones de generaciones por venir, de aquellas que no estaré aquí para conocer. Espero que despierte algo crudo, imperfecto, sensual, glamoroso y alegre en tiempos que lo necesiten”. Al final de su discurso, Cyrus dedicó palabras de agradecimiento a su equipo, a las fundaciones que lidera (la Happy Hippie Foundation y la Miley Cyrus Foundation dedicadas a la comunidad LGBTQ+ y a las mujeres) y a su familia. “Este es un día que nunca olvidaré y que siempre voy a atesorar. Los amo a todos, muchísimo”, concluyó. Anya Taylor-Joy, protagonista de Furiosa, recordó el momento exacto en que descubrió a Miley: tenía 10 años, acababa de regresar de unas vacaciones en Florida y sostenía una revista de adolescentes contra su pecho.

La cantante estuvo acompañada de su hermana Brandi.

“Miley no solo creció ante los ojos del mundo; le ganó la carrera a cada expectativa que el mundo tenía para ella. Desafió las reglas, las reescribió y, de vez en cuando, las prendió en fuego con un disfraz de oso de peluche. Desde sus comienzos en Disney Channel hasta convertirse en un ícono del pop global, Miley nunca pidió permiso para evolucionar. Simplemente lo hizo: de manera hermosa, sin disculparse y siempre, siempre auténtica”.