Recibe Mon Laferte la Gaviota de Platino en el Festival Viña del Mar

En la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, la cantante chilena Mon Laferte marcó un hito en la historia del certamen al recibir la Gaviota de Platino, el máximo galardón que se otorga en el evento. Con este logro, Laferte se convirtió en la sexta artista en la historia del festival en obtener este reconocimiento, así como en la más joven en lograrlo, a sus 42 años de edad. La Quinta Vergara, recinto icónico del festival en Viña del Mar, fue testigo de una presentación memorable la noche del 26 de febrero, cuando Mon Laferte interpretó un repertorio lleno de emoción que culminó con la ovación del público y la entrega del premio platino.

La Gaviota de Platino es el galardón más codiciado del Festival de Viña del Mar y se entrega en circunstancias excepcionales cuando un artista no solo ofrece una presentación destacada, sino que establece un vínculo profundo y duradero con el público de la Quinta Vergara. Históricamente, este premio solo se ha otorgado en contadas ocasiones a intérpretes de gran trayectoria. Antes de Mon Laferte, artistas como Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (2019, póstumo), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025) habían sido galardonados con esta distinción. La entrega del premio durante el festival no solo reconoce la calidad del espectáculo presentado, sino también la relación de un artista con el público y su impacto en la historia del certamen, señala elimparcial.com

La presentación de Mon Laferte en Viña del Mar fue uno de los momentos más comentados de la edición 2026. La artista inició su espectáculo con un vestuario llamativo y una puesta en escena emotiva, que incluyó versiones de sus temas más conocidos. Durante su actuación, Laferte interpretó canciones como Mi Hombre y Amor completo, que fueron coreadas por todo el público presente. El ambiente en la Quinta Vergara se mantuvo electrizante, con los asistentes acompañando cada nota y demostrando su apoyo constante a la cantante. Tras la entrega de las Gaviotas de Plata y de Oro durante su show, el público comenzó a corear insistentemente por la Gaviota de Platino, lo que finalmente llevó a que la organización oficializara la entrega del galardón mayor en esa misma noche.

