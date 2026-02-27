Recibe Mon Laferte la Gaviota de Platino en el Festival Viña del Mar

En la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, la cantante chilena Mon Laferte marcó un hito en la historia del certamen al recibir la Gaviota de Platino, el máximo galardón que se otorga en el evento.
Con este logro, Laferte se convirtió en la sexta artista en la historia del festival en obtener este reconocimiento, así como en la más joven en lograrlo, a sus 42 años de edad.
La Quinta Vergara, recinto icónico del festival en Viña del Mar, fue testigo de una presentación memorable la noche del 26 de febrero, cuando Mon Laferte interpretó un repertorio lleno de emoción que culminó con la ovación del público y la entrega del premio platino.
✨ Mon Laferte canta "Si tú me quisieras" en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 y el público la acompaña en cada verso con el corazón en la mano. 🎤❤️Una interpretación intensa, llena de sentimiento y esa fuerza única que solo ella sabe transmitir....
February 27, 2026
✨ Mon Laferte canta “Si tú me quisieras” en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 y el público la acompaña en cada verso con el corazón en la mano. 🎤❤️Una interpretación intensa, llena de sentimiento y esa fuerza única que solo ella sabe transmitir.... pic.twitter.com/ObFWsNyKNg
La Gaviota de Platino es el galardón más codiciado del Festival de Viña del Mar y se entrega en circunstancias excepcionales cuando un artista no solo ofrece una presentación destacada, sino que establece un vínculo profundo y duradero con el público de la Quinta Vergara.
Históricamente, este premio solo se ha otorgado en contadas ocasiones a intérpretes de gran trayectoria. Antes de Mon Laferte, artistas como Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (2019, póstumo), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025) habían sido galardonados con esta distinción.
La entrega del premio durante el festival no solo reconoce la calidad del espectáculo presentado, sino también la relación de un artista con el público y su impacto en la historia del certamen, señala elimparcial.com
La presentación de Mon Laferte en Viña del Mar fue uno de los momentos más comentados de la edición 2026. La artista inició su espectáculo con un vestuario llamativo y una puesta en escena emotiva, que incluyó versiones de sus temas más conocidos.
Durante su actuación, Laferte interpretó canciones como Mi Hombre y Amor completo, que fueron coreadas por todo el público presente. El ambiente en la Quinta Vergara se mantuvo electrizante, con los asistentes acompañando cada nota y demostrando su apoyo constante a la cantante.
Tras la entrega de las Gaviotas de Plata y de Oro durante su show, el público comenzó a corear insistentemente por la Gaviota de Platino, lo que finalmente llevó a que la organización oficializara la entrega del galardón mayor en esa misma noche.
✨ Gaviota de Oro para Mon Laferte en Viña del Mar! 🎤El público la ovaciona de pie y reconoce una presentación inolvidable, llena de fuerza, pasión y emoción que marcó esta edición del festival. 🌊❤️
February 27, 2026
✨ Gaviota de Oro para Mon Laferte en Viña del Mar! 🎤El público la ovaciona de pie y reconoce una presentación inolvidable, llena de fuerza, pasión y emoción que marcó esta edición del festival. 🌊❤️#ViñaDelMar2026 #ViñaPorTvAztecaGuate #ElMejorCanal pic.twitter.com/LLR3Wohjif
La entrega de la Gaviota de Platino fue oficializada durante la presentación de Mon Laferte en la Quinta Vergara. Las cámaras captaron el emotivo momento en que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, subió al escenario para entregar el premio ante la ovación del público.
Visiblemente emocionada, Mon Laferte reconoció la magnitud del momento y se dirigió a los asistentes con palabras de agradecimiento.
“Es hermosa, la verdad no sé ni qué decir... solo quiero decirles a cada persona que está aquí que los amo genuinamente, amo a mi público, a mi país”, expresó.
Además de convertirse en la sexta persona en recibir la Gaviota de Platino, Mon Laferte se consolidó como la ganadora más joven de la historia de este reconocimiento, un aspecto destacado por la prensa y los aficionados al festival.
Su trayectoria incluye varias apariciones anteriores en Viña del Mar, siendo esta su tercera presentación en la Quinta Vergara y culminando con una actuación que marcó una de las noches más emotivas del festival 2026.
La Gaviota de Platino no solo reconoce el espectáculo de una noche, sino también la conexión emocional entre la cantante y quienes la siguen desde diferentes partes del mundo.
Con su participación en el Festival de Viña del Mar 2026, Mon Laferte añadió otro capítulo importante a su carrera internacional. El galardón de platino representa no solo un reconocimiento al esfuerzo y al talento, sino también una celebración del vínculo con el público que la ha acompañado a lo largo de los años.