Recibe Peso Pluma un jersey del Atlas, con oro de 14 kilates

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma, conocido por su éxito Ella Baila Sola, volvió a demostrar su pasión por el Atlas, al recibir un jersey exclusivo del club hecho con oro real de 14 kilates.

La noticia se volvió viral en redes sociales, consolidando aún más la relación entre el intérprete y los Rojinegros del Atlas, club al que ha seguido de cerca desde siempre.

La camiseta personalizada fue diseñada por Santiago a la verry, fundador de la marca Say What Say 10, e incluye tanto el logotipo del Atlas como el parche con el slogan del equipo, ambos elaborados con oro de 14k.

Esta pieza única se suma a la lista de artículos de lujo creados para fanáticos que buscan combinar su pasión deportiva con la moda y el prestigio.