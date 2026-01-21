Recibe Rachel McAdams su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La ceremonia contó con la presencia de colegas, colaboradores y familiares de McAdams, quienes acompañaron el momento en el que se develó su estrella, ubicada sobre Hollywood Boulevard, una de las direcciones más emblemáticas del entretenimiento mundial.

Este reconocimiento —la estrella número 2 mil 833 en la icónica avenida-, se entregó en la categoría de Motion Pictures, en reconocimiento a la amplia y diversa carrera cinematográfica de la intérprete canadiense, aclamada tanto por el público como por la crítica internacional.

La reconocida actriz Rachel McAdams, nominada al Óscar, fue homenajeada con su propia estrella en el legendario Paseo de la Fama de Hollywood, evento que se llevó a cabo en Los Ángeles, California.

Durante su discurso, McAdams dedicó palabras especiales a su familia, recordando especialmente el apoyo que recibió desde niña para perseguir su carrera artística, señala elimparcial.com

“Quiero detener el tiempo un segundo, porque solo se tienen unos pocos momentos así en la vida para agradecerles todo en este escenario... Todo es gracias a vosotros, al amor que nos dieron, a la hermosa infancia que nos dieron y por creer en mí mucho antes de que yo pudiera comprender cómo creer en mí misma”, señaló.

También agradeció a su pareja de muchos años, el guionista Jamie Linden, a quien se refirió como su “estrella del norte” por el constante apoyo en su vida personal y profesional.

La entrega de la estrella de McAdams estuvo marcada por discursos de figuras del cine que han trabajado con ella a lo largo de los años, resaltando tanto su talento como su versatilidad en diversos géneros cinematográficos.

El director Sam Raimi, con quien ha colaborado recientemente, así como el actor Domhnall Gleeson, coprotagonista en About Time, estuvieron presentes en el evento. Gleeson rindió homenaje con palabras que, aunque cargadas de humor, destacaron la calidad humana y profesional de McAdams.

Estos momentos reflejan el aprecio y respeto que la comunidad del cine tiene por la actriz, quien ha sabido consolidar una carrera sólida y respetada en Hollywood.

Rachel McAdams, de 47 años, ha sido una presencia constante en la pantalla grande desde principios de los 2000, participando en una gran variedad de producciones que la han establecido como una de las intérpretes más versátiles de su generación.

En el evento, McAdams recordó sus inicios en el teatro y cómo sus padres la incentivaron desde pequeña. En su discurso, mencionó que fue apuntada a un campamento de teatro durante su infancia, describiéndolo como un lugar “mágico” donde descubrió su pasión por la actuación.