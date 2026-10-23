Recibe Rubén Blades el Premio Billboard Ícono de la Música Latina 2026

“El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de muchas conclusiones. Hay mucha gente mejor que yo, que no recibe el reconocimiento que merece, la oportunidad que yo recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y a desarrollar mi profesión como músico, cantante y compositor”, dijo.

“Muchas gracias a la revista Billboard por este honor que le confieren a un latinoamericano de Panamá, y que acepto en nombre de todos sus artistas”, expresó Blades al recibir la estatuilla de manos de su colega y amigo, el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

El legendario artista panameño recibió el galardón, que distingue a un artista cuya carrera no solo se han mantenido relevante con el paso del tiempo, sino que también se ha establecido como uno de los artistas más distinguidos en su género, celebrado mundialmente por lograr éxito tanto musical como comercial.

Rubén Blades fue reconocido con el Premio Billboard Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

“Nadie se hace ícono sin ayuda”, añadió el legendario cantautor antes de enlistar y agradecer a todas sus antiguas agrupaciones y proyectos musicales en los que ha participado, como Papi Arosemena y el Conjunto Latino, Tito Cowes y su Combo Impacto, Tuti Delgado y Los Salvajes del Ritmo, a Francisco Buckley “Bush” y sus Magníficos, Pete Rodríguez y Orquesta, a Rey Barreto y Orquesta, a Willie Colón y Orquesta, a la estrellas de Fania, a Seis del Solar, a Son del Solar y a Roberto Delgado y Orquesta.

“Gracias a mi familia, a mi esposa Luba, a mis colegas, amigos y amigas, a mis maestros, profesores, a Latinoamérica, a Panamá, al mundo y a todos los que nos apoyan y nos han apoyado todo este tiempo”, subrayó.

Blades cerró su intervención parafraseando al legendario y fallecido cantante y actor mexicano Pedro Vargas, detalla billboard.com

“Como decía el inmortal tenor de América: ‘muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido”, y también al percusionista panameño, Raúl “Toto” Rivera a quien imitó al pronunciar la palabra “gracias”.

A lo largo de más de cinco décadas, Blades ha sido una de las voces más influyentes de la música latina, contribuyendo a redefinir la salsa a través de una combinación única de innovación musical y una poderosa narrativa.

Figura central de la revolución salsera de Nueva York en la década de 1970, el cantante, compositor y músico panameño amplió los horizontes de la salsa afrocubana clásica incorporando influencias del rock, jazz, la música pan-latina y sonidos de distintas partes del mundo.

Sus canciones se han distinguido no sólo por sus inolvidables melodías, sino también por sus letras de conciencia social, así como por personajes memorables que convirtieron historias de la vida cotidiana en música que ha perdurado a través del tiempo.

Blades participó en un exclusivo “Icon Q&A” en la Semana Billboard de la Música Latina, donde conversó con Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard, en uno de los momentos más memorables de la semana.

El también actor y ex político continúa grabando y realizando giras internacionales y recientemente lanzó País Portátil junto con Roberto Delgado y Orquesta, un álbum de ocho canciones interconectadas que aborda temas como migración, corrupción, encarcelamiento, responsabilidad social y esperanza.

La gala reunió a las figuras más destacadas de la música latina en una velada de actuaciones inolvidables, colaboraciones y reconocimientos especiales.

Además de Blades, entre los galardonados especiales de este año estuvieron Cristian Castro, con el Premio Billboard a la Trayectoria; Fuerza Regida, con el Premio Billboard Vanguardia; y Rosalía, con el Premio Billboard al Salón de la Fama.