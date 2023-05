“Me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes y valientes de lo que creemos, y más independientes de lo que nos enseñaron a ser, a que mujer no le ha pasado que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma, a mí me ha pasado, pero también llega todo momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es, creo que hay un momento cuando en la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfecta se reemplaza por el ser auténticas”

Resaltó también que “Ya no importa si alguien te es fiel o no, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti, y es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido lo he aprendido por otras mujeres, y por ellas, por ustedes escribí lo que escribí, y canté lo que canté porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse, porque solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia, y bailar extasiada y emocionarse, eso solo lo puede hacer una mujer”, reconoció la barranquillera.

Finalmente, envió un saludo a su mamá y a sus hijos, a quienes catalogó como su motor y su fuerza para seguir adelante.