Recibe Susan Sarandon el Premio de Honor en los Goya 2026

La actriz estadounidense Susan Sarandon (Nueva York, 79 años) recibió el Premio de Honor en los Goya 2026, en una gala marcada por la repulsión al genocidio en Gaza.

Tras el discurso del director de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Fernando Méndez-Leite Serrano, Sarandon ha subido al escenario acunado por una gran ovación del público asistente.

La Academia entregó el Goya 2026 Internacional a Susan Sarandon por ser “una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo”.

En su discurso, la actriz de películas como Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) mencionó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como figura que posee “lucidez moral” por su lucha contra la inhumanidad.

“La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad”, afirmó la actriz.

Susan Sarandon suma su nombre al prestigioso listado de figuras reconocidas por la Academia del Cine español, en el que ya figuran Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, señala infobae.com.

La célebre actriz estadounidense, conocida por películas como Thelma y Louise o Pena de muerte, lleva ya unos días en Barcelona, donde llegó para recoger el galardón, y donde dejó claro desde la tradicional rueda de prensa por qué es considerada una de las voces más críticas de Hollywood.

Y es que Sarandon lleva décadas como una de las principales voces progresistas del mundo del cine en Estados Unidos, algo que se refleja tanto en su trabajo como en sus palabras.

Previo a la gala, en un encuentro con los medios, Sarandon defendió la inevitable carga política de cualquier obra cinematográfica.

“Creo que todas las películas e historias son políticas. O refuerzan el statu quo o lo desafían”.

Sin embargo, en su análisis sobre la industria de Hollywood, fue especialmente tajante al rechazar la idea de que la meca del cine tenga un trasfondo político real.

“Hollywood nunca ha sido política, solo le importa si te haces vieja o gorda”, afirmó la actriz, al ser interrogada por la influencia de la política de Donald Trump y la reacción de la industria cinematográfica.