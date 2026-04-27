Recibe Verónica Castro el Premio Leyenda por 60 años de trayectoria

La actriz mexicana Verónica Castro fue galardonada con el Premio Leyenda durante la tercera edición de los Premios Aura 2026, por 60 años de trayectoria.
Los Premios Aura 2026 buscan distinguir a la industria de las series de streaming en español y a las trayectorias más destacadas.
El galardón lo recibió Verónica Castro de manos de Eugenio Derbez, a quien le fue otorgado el Premio Leyenda en ediciones anteriores.
Al presentarla, Derbez destacó que para convertirse en leyenda, hay que tener la capacidad de paralizar naciones enteras, como ocurrió con el éxito mundial de la telenovela “Los ricos también lloran”.
Verónica Castro logró conquistar el mundo y después revolucionar la televisión mexicana con formatos innovadores como el programa nocturno “Mala Noche... ¡No!”, destacó el actor.
Al recibir el reconocimiento, el público se puso de pie para ovacionar a la estrella, quien se mostró conmovida por el afecto de sus colegas y directivos de la industria.
Al subir al escenario escoltada por Raúl Ferráez y Diego Plaza, directivos de la premiación, la actriz dedicó el triunfo a quienes han encendido el televisor para verla durante más de medio siglo, de acuerdo con medios nacionales.
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Una publicación compartida por Aura Media (@aura_series)
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“No me lo esperaba, es un honor de verdad, muy grande. Gracias. Esto es, más que nada, para el público, para ustedes; siempre detrás de la pantalla, para prender la televisión, tiene que haber una persona del público. Una persona a la que bendigo desde siempre”, señaló la actriz.
“Desde mi inicio, hubo mucha gente que me arropó, me siguió, me dio la gran bendición de tener la oportunidad de que me quisieran, de que me aceptaran y que, además, me dieran su confianza para seguir trabajando. Muchas gracias al público; si no fuera por ellos, yo no estaría aquí y no habría leyenda”.
Además de ser una figura destacada en la cultura popular en México, Verónica Castro no es un fenómeno internacional que abrió mercados para las producciones de Televisa en países como Rusia, Argentina e Italia.
Luego se sumó a la conducción de programas en la década de los 80 y 90 y últimamente a la era de las plataformas digitales con proyectos recientes como “La Casa de las Flores” en Netflix.
Otros reconocimientos
Al inicio de la fiesta, Vivir Quintana abrió la noche interpretando Enamorada acompañada de su banda. Posteriormente, Kalimba hizo un popurrí para dar paso a la segunda parte de la premiación.
También se presentó Mentiras, el musical, cuyos integrantes se llevaron premios durante la velada.
El Premio Aura del Año fue para la serie Club de Cuervos, que celebró 10 años de su estreno en Netflix. Gary Alazraki y Luis Gerardo Méndez recibieron el reconocimiento, mencionando que la producción marcó un parteaguas en el contenido original en español hecho en México para plataformas globales.
“Estoy muy conmovido por esto. Muchas gracias a Aura y a todos por el reconocimiento. Sin duda, terminando de hacer Los Nobles, cuando se abrió la posibilidad de hacer una serie para Netflix, se sentía como algo nuevo. Lo más importante fue la oportunidad de poder abrir nuevas ventanas, porque no había muchas puertas que tocar para hacer series que en otros países veíamos y anhelábamos poder hacer; finalmente nos decidimos a aventurar”, comentó Méndez.