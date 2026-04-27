Recibe Verónica Castro el Premio Leyenda por 60 años de trayectoria

La actriz mexicana Verónica Castro fue galardonada con el Premio Leyenda durante la tercera edición de los Premios Aura 2026, por 60 años de trayectoria.

Los Premios Aura 2026 buscan distinguir a la industria de las series de streaming en español y a las trayectorias más destacadas.

El galardón lo recibió Verónica Castro de manos de Eugenio Derbez, a quien le fue otorgado el Premio Leyenda en ediciones anteriores.

Al presentarla, Derbez destacó que para convertirse en leyenda, hay que tener la capacidad de paralizar naciones enteras, como ocurrió con el éxito mundial de la telenovela “Los ricos también lloran”.

Verónica Castro logró conquistar el mundo y después revolucionar la televisión mexicana con formatos innovadores como el programa nocturno “Mala Noche... ¡No!”, destacó el actor.

Al recibir el reconocimiento, el público se puso de pie para ovacionar a la estrella, quien se mostró conmovida por el afecto de sus colegas y directivos de la industria.

Al subir al escenario escoltada por Raúl Ferráez y Diego Plaza, directivos de la premiación, la actriz dedicó el triunfo a quienes han encendido el televisor para verla durante más de medio siglo, de acuerdo con medios nacionales.