Recibe Wendy Guevara invitación de Bad Bunny para estar en ‘La Casita’

En declaraciones públicas, Wendy Guevara señaló que la invitación es real, aunque evitó adelantar detalles. Reconoció que no tenía previsto hacerla pública, pero que la noticia ya había comenzado a circular. Su posible aparición se daría como parte de los conciertos que Bad Bunny ofrece actualmente en México, todos con localidades agotadas, señala elimparcial.com

La influencer confirmó que recibió la invitación y explicó que su participación dependerá de su agenda de viajes a la capital en los próximos días. La información fue dada a conocer a partir de declaraciones de la propia Guevara.

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México, fue invitada por Bad Bunny para participar en “La Casita”, el escenario secundario del artista puertorriqueño durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Muy normal Bad Bunny invitando a la flopera oxigenada a la casita durante uno de sus conciertos en CDMX 😌 — 🕯️ Necesito a Wendy en esa casita!! pic.twitter.com/nNkclKQw91

“La Casita” es uno de los elementos centrales de la actual gira mundial de Bad Bunny. Se trata de una estructura montada con materiales como espuma, metal y madera, inspirada en una vivienda típica de Puerto Rico. El diseño busca reflejar la identidad cultural de la isla y generar un espacio de cercanía con el público.

Este escenario no funciona solo como un complemento visual. Su concepto retoma las llamadas “paris de marquesina”, reuniones sociales tradicionales en Puerto Rico, lo que permite al artista crear un ambiente que conecta música, cultura y convivencia dentro del espectáculo.

En la Ciudad de México, la posibilidad de que Wendy Guevara se sume al concepto ha generado interés adicional entre los asistentes, más allá del lleno total que registran los conciertos en el Estadio GNP Seguros.

“La Casita” también fue motivo de debate entre los asistentes en México. Durante el inicio de la venta de boletos, este escenario no aparecía en el mapa oficial del evento. Posteriormente, fue incorporado dentro de la zona General B.

Ante esta situación, la empresa organizadora Ocesa ofreció reembolsos a las personas que habían adquirido boletos en zonas de mayor costo y consideraron que la modificación afectaba su experiencia. La medida buscó atender las inconformidades generadas tras el ajuste en la distribución del recinto.

Durante su paso por este escenario alterno, Bad Bunny interpreta un repertorio que incluye temas como Tití me preguntó, Me porto bonito, Yo perreo sola y Moncaco. También forman parte del set canciones como Veldá, Neverita, Si veo a tu mamá, Voy a llevarte pa PR”, Bichiyal, Efecto, Safaera, Diles, además de un tema exclusivo para este segmento del show.