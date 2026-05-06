Recibirá Banda MS a 16 mil personas para celebrar a la mamás en Culiacán

Un fiesta para todo Culiacán, para las familias, pero principalmente para las mamás en su día, es lo que se disfrutará este sábado 9 de mayo en el Estadio de Los Dorados, con la presencia especial de la Banda MS, quienes festejarán el Día de las Madres, interpretando sus mejores éxitos. Bajo el lema Culiacán Suena Fuerte, el evento iniciará a las 19:00 horas y espera la presencia de más de 16 mil personas, un concierto organizado por la Secretaría de Turismo, en conjunto con el Ayuntamiento de Culiacán.

Adolfo Plata.

Adolfo Plata Guzmán, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, detalló que este es un evento esperado por muchas personas, hoy con la certeza que la exitosa banda mazatleca regresa a Culiacán, dentro del marco de la celebración del Día de las Madres, una fiesta que será para todos, de forma gratuita. “Queremos invitar no solo a los culiacanenses, sino a todo el pueblo de Sinaloa a que se vengan a disfrutar de todos los éxitos de esta reconocida agrupación, nosotros vamos a estar felices de poderlos recibir en nuestra ciudad capital”, expresó Plata Guzmán. Resaltó que para este concierto se repartirán 16 mil boletos gratuitos, para todos aquellos que son amantes de la música sinaloense y que mejor que de grandes exponentes como lo es Banda MS, engalanando este festejo importante para todos los mexicanos. Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, detalló que este evento forma parte del programa Enámorate de Sinaloa. “Culiacán suena fuerte, el cual tiene como objetivo la reactivación social, económica y cultural en la capital del estado, con evento, como ya se dijo albergará a más de 16 mil accesos, distribuidos a través de diferentes dinámicas en redes sociales, radios y puntos fijos en el Ayuntamiento de Culiacán”, detalló.

Sosa Osuna subrayó que este tipo de iniciativas, buscan generar espacios de convivencia, integración, esparcimiento para las familias, promoviendo la participación social y el acceso a actividades culturales y artísticas en un entorno de sana recreación. La secretaria agregó que, además, de personas de Culiacán, se espera la presencia de fans otros municipios, con la posibilidad de poder transportarse a Culiacán, a través de un paquete que incluye viaje, hospedaje, desayuno, acceso al concierto, y experiencias turísticas, todo esto dentro del programa Enamórate de Sinaloa, saliendo autobuses de ligares como La Cruz de Elota, Guamúchil, Angostura, con un costo de 849 pesos por persona.

Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa.

“Buscamos que este tipo de eventos también genere mayor visibilidad de Sinaloa. Tal como se hizo recientemente con la presencia del grupo Matute, Chayanne en Mazatlán, entre otros, por lo que los invitamos a disfrutar de este concierto, enmarcado en una fecha que ayuda bastante a la reactivación económica, beneficiando a muchos sectores, dinamizando así el turismo y la encomia en todo el estado”, subrayó. Durante la presentación del evento, se informó también que para asegurar el éxito y la buena convivencia de este evento, se contará con la presencia de más de 120 elementos, de corporaciones como Cruz, Roja, Protección Civil, Bomberos, Tránsito Municipal, Sedena, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros. Respecto a la entrega de boletos, se informó que se estarán realizando distintas dinámicas, a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Culiacán en Facebook, lugar al que el público podrá acudir a partir de este jueves a las 09:00 horas, entregándose dos boletos por persona.

Organizadores del evento comparten detalles del evento.