De acuerdo a cibercuba.com, uno de los más notables proyectos en los que se ha involucrado la artista cubana es en This Is About Humanity, una organización que brinda apoyo humanitario en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

Ha colaborado también con Protect Our Kids Fund, en asociación con Lambda Legal e Equality Florida. Camila se sumó a la lucha para proteger a los estudiantes LGBTQ+ y sus familias de la ley de Florida conocida como Don’t Say Gay, señala la nota.

Asimismo, ha contribuido al trabajo de la organización Save The Children, empleando su influencia y talento para crear conciencia sobre la equidad de género, la importancia de la educación temprana y la respuesta a emergencias.

Sobre el premio, Camila declaró en un comunicado citado por la revista Billboard: “Me siento honrada e increíblemente emocionada de recibir este estimado reconocimiento. Estoy impaciente por verlos a todos el 20 de julio en un espectáculo inolvidable”.

En mayo pasado, la artista celebró a las mujeres de su familia por el Día de las Madres y aseguró que gracias a ellas es quien es en la actualidad. “Las mujeres de mi vida me hacen quien soy. ¡Que reinen mucho”, dijo entonces.

En años anteriores, han sido distinguidos con el galardón figuras como Pitbull, Jesse & Joy, Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Kany Garcia, Jenni Rivera Foundation, Ricky Martin, Becky G, Juanpa Zurita y Wisin y Yandel.

En esta edición de los Premios Juventud también serán reconocidos como Agentes de Cambio Shakira, Amaia Molina, Luna Aponte y Emmanuel por su destacada labor filantrópica. La premiación se realizará este jueves en San Juan, Puerto Rico.